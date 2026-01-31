Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
украина
денис шмыгаль
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Крупные котельные и подстанции были отключены в Кривом Роге, крупном городе в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге из-за сбоя в энергосистеме отключены несколько крупных котельных... Также обесточены подстанции, питающие городской водоканал и городской электротранспорт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.
украина, денис шмыгаль
Энергетика, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
18:41 31.01.2026
 
На Украине в Кривом Роге отключили крупные котельные и подстанции

Страна.ua: крупные котельные и подстанции отключены в Кривом Роге на Украине

© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Свеча
Свеча. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Крупные котельные и подстанции были отключены в Кривом Роге, крупном городе в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua".
"В Кривом Роге из-за сбоя в энергосистеме отключены несколько крупных котельных... Также обесточены подстанции, питающие городской водоканал и городской электротранспорт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Дефицит энергии на Украине достиг 8 гигаватт из-за остановки блока АЭС
Энергетика УКРАИНА Денис Шмыгаль
 
 
Заголовок открываемого материала