На Украине в Кривом Роге отключили крупные котельные и подстанции

2026-01-31T18:41+0300

энергетика

украина

денис шмыгаль

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Крупные котельные и подстанции были отключены в Кривом Роге, крупном городе в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua". "В Кривом Роге из-за сбоя в энергосистеме отключены несколько крупных котельных... Также обесточены подстанции, питающие городской водоканал и городской электротранспорт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.

украина

