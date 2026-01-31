https://1prime.ru/20260131/tailand-867069337.html

Таиланд вводит сухой закон на сутки в день парламентских выборов

БАНГКОК, 31 янв - ПРАЙМ. Таиланд вводит сухой закон на сутки в день досрочного голосования на парламентских выборах - с вечера субботы до вечера воскресенья по местному времени - и еще раз в основной день выборов: с вечера 7 февраля до вечера 8 февраля по местному времени. ПРИКАЗ: СУТКИ БЕЗ АЛКОГОЛЯ Национальная избирательная комиссия Таиланда издала приказ о полном запрете продажи спиртного в магазинах, заведениях общепита, барах и ночных клубах на сутки на время проведения в стране парламентских выборов. В приказе запрет делится на два периода: первый - с 18.00 (14.00 мск) субботы по 18.00 (14.00 мск) воскресенья в связи с досрочным голосованием на парламентских выборах, и второй - с 18.00 (14.00 мск) 7 февраля по 18.00 (14.00 мск) 8 февраля, основного дня всеобщих выборов в государстве. В соответствии с приказом продажу алкоголя запретят как в магазинах, так и в заведениях общепита, и в любых других заведениях, в которых обычно подаются алкогольные напитки, включая гостиничные рестораны и бары. Также запретят подавать спиртное при ресторанном обслуживании в номерах отелей (room service). Нарушителей приказа о запрете продажи алкоголя ожидает тюремное заключение сроком до шести месяцев или штраф в размере до 317 долларов или и то, и другое по таиландскому закону о выборах 2017 года, говорится в приказе. ЗАКОН ДЛЯ ТАИЛАНДСКИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЙ ДЕЙСТВУЕТ ДЛЯ ВСЕХ "Безалкогольные сутки" в Таиланде объявляются по всей стране каждый раз, когда проходят выборы в парламент или одновременные выборы местных законодательных органов и администрации, а также в отдельных избирательных округах в дни довыборов в парламент в связи с досрочным выбытием депутатов из его состава. Мера рассчитана прежде всего на граждан Таиланда, которые должны приходить на избирательные участки трезвыми, но относится она и к иностранцам, находящимся в государстве в дни выборов, в том числе и туристов. Приказ избиркома не запрещает иностранцам употреблять ранее приобретенные спиртосодержащие напитки дома или в номерах гостиниц, однако распитие иностранными гражданами собственного алкоголя в общественных местах, в том числе в ресторанах при гостиницах или в лобби гостиниц в часы действия запрета, не рекомендуется, так как в Таиланде презумпция невиновности не распространяется на дознание и предварительное следствие и начинает действовать только на уровне суда, в силу чего иностранца могут задержать вместе с персоналом отеля по подозрению в нарушении закона о выборах. В дни выборов в некоторых ресторанах Таиланда, особенно в туристических зонах, на столах ресторанов нередко вдруг появляются заварные чайники, из которых посетители наливают друг другу в чайные чашки жидкости чайного цвета, однако такое чаепитие может обернуться владельцам ресторана тюремным сроком, а посетителям - обвинением в соучастии в нарушении закона о выборах, которое тоже может повлечь за собой уголовную ответственность. ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМ Парламентские выборы проходят в Таиланде 8 февраля с досрочным голосованием 1 февраля, что связано с досрочным роспуском парламента 12 декабря 2025 года. В дни выборов граждане Таиланда избирают депутатов совета народных представителей - нижней палаты таиландского парламента. Избирательные участки 1 и 7 февраля откроются в 08.00 (04.00 мск) и закроются в 17.00 (13.00 мск). Параллельно с выборами 8 февраля пройдет также и референдум о необходимости для Таиланда новой конституции, которая могла бы заменить действующий основной закон 2017 года, разработанный и принятый в период правления в стране военного правительства. На референдуме будет решаться вопрос, следует ли Таиланду создать и принять новую конституцию.

