Зеленский выступил с новым заявлением о территориях

Зеленский выступил с новым заявлением о территориях - 31.01.2026

Зеленский выступил с новым заявлением о территориях

Проблему территориального урегулирования нельзя решить только силами технических групп, заявил Владимир Зеленский в интервью Radio Prague International. | 31.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Проблему территориального урегулирования нельзя решить только силами технических групп, заявил Владимир Зеленский в интервью Radio Prague International."Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам", — сказал он.Глава киевского режима утверждает, что Украина готова к переговорам с Россией и США, но настаивает на участии европейских представителей.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.

2026

