Россия обеспечивает десятую часть поставок титана в Евросоюз

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября 2025 года обеспечила десятую часть от всего поставляемого в Евросоюз титана и вошла в топ-5 крупнейших экспортеров этого металла, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Еще в 2024 году агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что США на встрече заместителей министров финансов стран G7 предложили Евросоюзу запретить импорт российских палладия и титана. В ЕС до сих пор на такое не решились, поскольку эти материалы стратегически важные. Несмотря на дискуссии о запрете титана, европейцы продолжают закупать металл у России. Так, по итогам неполного 2025 года российские компании поставили титана европейцам на 190,1 миллиона евро. Таким образом, доля России в импортной корзине ЕС достигла 9,6%. Стоит отметить, что с начала антироссийской санкционной политики Евросоюз даже нарастил ввоз титана из РФ. Так, в январе-ноябре 2021 года импорт металла из Москвы в Брюссель составил 138,9 миллиона евро. За четыре года Россия нарастила поставки на 37%. В результате РФ в неполном 2025 году стала четвертым крупнейшим "титановым" поставщиком на европейский рынок. При этом на первом месте расположились США с долей в 39%. Второй по сумме экспорта стала Великобритания (17,9%), а тройку замкнул Китай (10,3%).

