Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обеспечивает десятую часть поставок титана в Евросоюз - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260131/titan-867085632.html
Россия обеспечивает десятую часть поставок титана в Евросоюз
Россия обеспечивает десятую часть поставок титана в Евросоюз - 31.01.2026, ПРАЙМ
Россия обеспечивает десятую часть поставок титана в Евросоюз
Россия по итогам января-ноября 2025 года обеспечила десятую часть от всего поставляемого в Евросоюз титана и вошла в топ-5 крупнейших экспортеров этого металла, | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T20:59+0300
2026-01-31T20:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
москва
рф
сша
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847120836_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_1be0845cb048536837e1893e50c30fce.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября 2025 года обеспечила десятую часть от всего поставляемого в Евросоюз титана и вошла в топ-5 крупнейших экспортеров этого металла, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Еще в 2024 году агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что США на встрече заместителей министров финансов стран G7 предложили Евросоюзу запретить импорт российских палладия и титана. В ЕС до сих пор на такое не решились, поскольку эти материалы стратегически важные. Несмотря на дискуссии о запрете титана, европейцы продолжают закупать металл у России. Так, по итогам неполного 2025 года российские компании поставили титана европейцам на 190,1 миллиона евро. Таким образом, доля России в импортной корзине ЕС достигла 9,6%. Стоит отметить, что с начала антироссийской санкционной политики Евросоюз даже нарастил ввоз титана из РФ. Так, в январе-ноябре 2021 года импорт металла из Москвы в Брюссель составил 138,9 миллиона евро. За четыре года Россия нарастила поставки на 37%. В результате РФ в неполном 2025 году стала четвертым крупнейшим "титановым" поставщиком на европейский рынок. При этом на первом месте расположились США с долей в 39%. Второй по сумме экспорта стала Великобритания (17,9%), а тройку замкнул Китай (10,3%).
https://1prime.ru/20260131/zoloto-867052866.html
москва
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847120836_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_634674cfbb92e6cbda63963199008232.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, москва, рф, сша, ес, евростат
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, РФ, США, ЕС, Евростат
20:59 31.01.2026
 
Россия обеспечивает десятую часть поставок титана в Евросоюз

РИА Новости: Россия обеспечивает десятую часть поставок титана в Евросоюз

© CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hpКристаллы титана
Кристаллы титана - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Кристаллы титана. Архивное фото
© CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября 2025 года обеспечила десятую часть от всего поставляемого в Евросоюз титана и вошла в топ-5 крупнейших экспортеров этого металла, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Еще в 2024 году агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что США на встрече заместителей министров финансов стран G7 предложили Евросоюзу запретить импорт российских палладия и титана. В ЕС до сих пор на такое не решились, поскольку эти материалы стратегически важные. Несмотря на дискуссии о запрете титана, европейцы продолжают закупать металл у России.
Так, по итогам неполного 2025 года российские компании поставили титана европейцам на 190,1 миллиона евро. Таким образом, доля России в импортной корзине ЕС достигла 9,6%.
Стоит отметить, что с начала антироссийской санкционной политики Евросоюз даже нарастил ввоз титана из РФ. Так, в январе-ноябре 2021 года импорт металла из Москвы в Брюссель составил 138,9 миллиона евро. За четыре года Россия нарастила поставки на 37%.
В результате РФ в неполном 2025 году стала четвертым крупнейшим "титановым" поставщиком на европейский рынок. При этом на первом месте расположились США с долей в 39%. Второй по сумме экспорта стала Великобритания (17,9%), а тройку замкнул Китай (10,3%).
Золотой бык, сокрушающий фондовые рынки - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
"Золото всех обманет". Что последует за безумным ростом цен
07:07
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМОСКВАРФСШАЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала