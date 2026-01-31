https://1prime.ru/20260131/tjumen-867069496.html

В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского

В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского

ТЮМЕНЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, провели в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Как отмечается в сообщении центра, провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения российского политика в 2026 году, поручил президент России Владимир Путин. "В Тюменской области старт циклу событий, приуроченных к юбилею выдающегося российского политика, дал концерт "Жириновский продолжается в ЛДПР", - говорится в сообщении. По словам первого замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, координатора Тюменского регионального отделения Владимира Сысоева, которые приводит информцентр, Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, он был "настоящим пророком своего времени и, прежде всего, настоящим патриотом России". Ранее президент РФ постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, который с с 31 марта 1990 года возглавлял ЛДПР. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.

