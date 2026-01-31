https://1prime.ru/20260131/tjumen-867069496.html
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского
Концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, провели в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T00:46+0300
2026-01-31T00:46+0300
2026-01-31T00:46+0300
экономика
общество
россия
рф
владимир жириновский
владимир путин
леонид слуцкий
лдпр
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867069496.jpg?1769809587
ТЮМЕНЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, провели в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Как отмечается в сообщении центра, провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения российского политика в 2026 году, поручил президент России Владимир Путин.
"В Тюменской области старт циклу событий, приуроченных к юбилею выдающегося российского политика, дал концерт "Жириновский продолжается в ЛДПР", - говорится в сообщении.
По словам первого замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, координатора Тюменского регионального отделения Владимира Сысоева, которые приводит информцентр, Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, он был "настоящим пророком своего времени и, прежде всего, настоящим патриотом России".
Ранее президент РФ постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, который с с 31 марта 1990 года возглавлял ЛДПР. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир жириновский, владимир путин, леонид слуцкий, лдпр, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госдума
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского
ТЮМЕНЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, провели в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Как отмечается в сообщении центра, провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения российского политика в 2026 году, поручил президент России Владимир Путин.
"В Тюменской области старт циклу событий, приуроченных к юбилею выдающегося российского политика, дал концерт "Жириновский продолжается в ЛДПР", - говорится в сообщении.
По словам первого замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, координатора Тюменского регионального отделения Владимира Сысоева, которые приводит информцентр, Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, он был "настоящим пророком своего времени и, прежде всего, настоящим патриотом России".
Ранее президент РФ постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, который с с 31 марта 1990 года возглавлял ЛДПР. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.