Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260131/tjumen-867069496.html
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского
Концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, провели в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T00:46+0300
2026-01-31T00:46+0300
экономика
общество
россия
рф
владимир жириновский
владимир путин
леонид слуцкий
лдпр
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867069496.jpg?1769809587
ТЮМЕНЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, провели в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Как отмечается в сообщении центра, провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения российского политика в 2026 году, поручил президент России Владимир Путин. "В Тюменской области старт циклу событий, приуроченных к юбилею выдающегося российского политика, дал концерт "Жириновский продолжается в ЛДПР", - говорится в сообщении. По словам первого замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, координатора Тюменского регионального отделения Владимира Сысоева, которые приводит информцентр, Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, он был "настоящим пророком своего времени и, прежде всего, настоящим патриотом России". Ранее президент РФ постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, который с с 31 марта 1990 года возглавлял ЛДПР. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир жириновский, владимир путин, леонид слуцкий, лдпр, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, ЛДПР, Госдума
00:46 31.01.2026
 
В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Жириновского

В Тюмени провели концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЮМЕНЬ, 31 янв - ПРАЙМ. Концерт, посвящённый 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского, провели в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Как отмечается в сообщении центра, провести мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения российского политика в 2026 году, поручил президент России Владимир Путин.
"В Тюменской области старт циклу событий, приуроченных к юбилею выдающегося российского политика, дал концерт "Жириновский продолжается в ЛДПР", - говорится в сообщении.
По словам первого замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, координатора Тюменского регионального отделения Владимира Сысоева, которые приводит информцентр, Владимир Жириновский был не просто выдающимся политиком, он был "настоящим пророком своего времени и, прежде всего, настоящим патриотом России".
Ранее президент РФ постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Жириновского, который с с 31 марта 1990 года возглавлял ЛДПР. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Леонида Слуцкого.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФВладимир ЖириновскийВладимир ПутинЛеонид СлуцкийЛДПРГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала