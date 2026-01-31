Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеры ЕС в ходе встречи в Брюсселе составили план против Трампа, пишут СМИ - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260131/tramp-867083089.html
Лидеры ЕС в ходе встречи в Брюсселе составили план против Трампа, пишут СМИ
Лидеры ЕС в ходе встречи в Брюсселе составили план против Трампа, пишут СМИ - 31.01.2026, ПРАЙМ
Лидеры ЕС в ходе встречи в Брюсселе составили план против Трампа, пишут СМИ
Европейские лидеры в ходе встречи в Брюсселе на минувшей неделе составили план противодействия президенту США Дональду Трампу, пишет газета New York Times со... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T17:59+0300
2026-01-31T17:59+0300
политика
мировая экономика
брюссель
сша
европа
дональд трамп
new york times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Европейские лидеры в ходе встречи в Брюсселе на минувшей неделе составили план противодействия президенту США Дональду Трампу, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Саммит в Брюсселе завершился в ночь на 23 января. На нем обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений. Трамп 21 января выступил с речью в Давосе. "Лидеры со всего континента обсуждали последствия произошедшего на экстренном ужине в Брюсселе... План лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего всё более ненадежного союзника", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
https://1prime.ru/20260130/tramp-867063625.html
брюссель
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, брюссель, сша, европа, дональд трамп, new york times, ес
Политика, Мировая экономика, Брюссель, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, New York Times, ЕС
17:59 31.01.2026
 
Лидеры ЕС в ходе встречи в Брюсселе составили план против Трампа, пишут СМИ

NYT: лидеры Европы в ходе встречи в Брюсселе составили план противодействия Трампу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Европейские лидеры в ходе встречи в Брюсселе на минувшей неделе составили план противодействия президенту США Дональду Трампу, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Саммит в Брюсселе завершился в ночь на 23 января. На нем обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений. Трамп 21 января выступил с речью в Давосе.
"Лидеры со всего континента обсуждали последствия произошедшего на экстренном ужине в Брюсселе... План лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего всё более ненадежного союзника", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Трамп уверен, что предложенный им на пост главы ФРС Уорш снизит ставку
Вчера, 20:59
 
ПолитикаМировая экономикаБрюссельСШАЕВРОПАДональд ТрампNew York TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала