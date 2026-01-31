https://1prime.ru/20260131/tramp-867083089.html
Лидеры ЕС в ходе встречи в Брюсселе составили план против Трампа, пишут СМИ
2026-01-31T17:59+0300
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Европейские лидеры в ходе встречи в Брюсселе на минувшей неделе составили план противодействия президенту США Дональду Трампу, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. Саммит в Брюсселе завершился в ночь на 23 января. На нем обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений. Трамп 21 января выступил с речью в Давосе. "Лидеры со всего континента обсуждали последствия произошедшего на экстренном ужине в Брюсселе... План лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего всё более ненадежного союзника", - говорится в публикации. Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в частности, раскритиковал Европу, сказав, что она движется в неправильном направлении, и назвал США экономическим двигателем планеты.
