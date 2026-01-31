https://1prime.ru/20260131/tramp-867086247.html

США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп на фоне эскалации

2026-01-31T21:56+0300

политика

мировая экономика

иран

сша

дональд трамп

fox news

ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. США надеются продолжить переговоры с Ираном и прийти к какому-то результату, заявил в субботу американский лидер Дональд Трамп на фоне эскалации напряженности между странами. "Смотрите, план таков: (Иран - ред.) ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет… У нас туда направляется большой флот, больше, чем тот, который у нас был - и, собственно, до сих пор есть, - у берегов Венесуэлы", - заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик.

иран

сша

