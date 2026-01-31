Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп на фоне эскалации - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260131/tramp-867086247.html
США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп на фоне эскалации
США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп на фоне эскалации - 31.01.2026, ПРАЙМ
США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп на фоне эскалации
США надеются продолжить переговоры с Ираном и прийти к какому-то результату, заявил в субботу американский лидер Дональд Трамп на фоне эскалации напряженности... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T21:56+0300
2026-01-31T21:56+0300
политика
мировая экономика
иран
сша
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. США надеются продолжить переговоры с Ираном и прийти к какому-то результату, заявил в субботу американский лидер Дональд Трамп на фоне эскалации напряженности между странами. "Смотрите, план таков: (Иран - ред.) ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет… У нас туда направляется большой флот, больше, чем тот, который у нас был - и, собственно, до сих пор есть, - у берегов Венесуэлы", - заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик.
https://1prime.ru/20260131/uitkoff-867085225.html
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b28e2704e2febee777487e3080e8125e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, дональд трамп, fox news
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп, Fox News
21:56 31.01.2026
 
США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп на фоне эскалации

США надеются продолжить переговоры с Ираном и прийти к результату, заявил Трамп

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. США надеются продолжить переговоры с Ираном и прийти к какому-то результату, заявил в субботу американский лидер Дональд Трамп на фоне эскалации напряженности между странами.
"Смотрите, план таков: (Иран - ред.) ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет… У нас туда направляется большой флот, больше, чем тот, который у нас был - и, собственно, до сих пор есть, - у берегов Венесуэлы", - заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым
20:14
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНСШАДональд ТрампFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала