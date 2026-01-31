Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
31.01.2026
Трамп утверждает, что демократы не хотят наступления полного шатдауна в США
Трамп утверждает, что демократы не хотят наступления полного шатдауна в США - 31.01.2026, ПРАЙМ
Трамп утверждает, что демократы не хотят наступления полного шатдауна в США
Президент США Дональд Трамп на фоне частичного шатдауна в стране утверждает, что демократы не хотят наступления полного прекращения работы правительства. | 31.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне частичного шатдауна в стране утверждает, что демократы не хотят наступления полного прекращения работы правительства. "Думаю, всё идёт хорошо. У нас был высокий показатель ВВП, я потерял полтора процентных пункта из-за последнего (шатдауна). Так что посмотрим, что будет дальше. Думаю, демократы не хотят, чтобы это (полный шатдаун) произошло. Это выставит их в очень невыгодном свете, но это и для страны нехорошо. Так что, надеюсь, достаточно людей проявят здравый смысл", - заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик. В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат США ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ). Финансирование этого ведомства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс. Теперь по пакету законопроектов должна проголосовать палата представителей, которая, как ожидается, сделает это 2 февраля. После этого документ должен подписать президент. Таким образом, в полночь 31 января (08.00 мск) наступил частичный технический шатдаун. Некоторые СМИ полагают, что процесс голосования по бюджетному пакету на 1,2 триллиона долларов может столкнуться с трудностями в нижней палате конгресса. Это будет уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.
сша, дональд трамп, fox news
Экономика, США, Дональд Трамп, Fox News
22:07 31.01.2026
 
Трамп утверждает, что демократы не хотят наступления полного шатдауна в США

Трамп утверждает, что демократы не хотят наступления полного шатдауна в США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне частичного шатдауна в стране утверждает, что демократы не хотят наступления полного прекращения работы правительства.
"Думаю, всё идёт хорошо. У нас был высокий показатель ВВП, я потерял полтора процентных пункта из-за последнего (шатдауна). Так что посмотрим, что будет дальше. Думаю, демократы не хотят, чтобы это (полный шатдаун) произошло. Это выставит их в очень невыгодном свете, но это и для страны нехорошо. Так что, надеюсь, достаточно людей проявят здравый смысл", - заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик.
В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат США ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ). Финансирование этого ведомства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс.
Теперь по пакету законопроектов должна проголосовать палата представителей, которая, как ожидается, сделает это 2 февраля. После этого документ должен подписать президент. Таким образом, в полночь 31 января (08.00 мск) наступил частичный технический шатдаун.
Некоторые СМИ полагают, что процесс голосования по бюджетному пакету на 1,2 триллиона долларов может столкнуться с трудностями в нижней палате конгресса.
Это будет уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.
Президент США Дональд Трамп
США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп на фоне эскалации
Экономика США Дональд Трамп Fox News
 
 
