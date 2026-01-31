https://1prime.ru/20260131/tseny-867078363.html

Туристы жалуются на высокие цены в ресторанах Турции, пишут СМИ

АНКАРА, 31 янв - ПРАЙМ. Питание в ресторанах становится дорогим удовольствием не только для граждан Турции, но и для туристов: эксперты связывают ситуацию с подорожанием продуктов и ценовой стратегией владельцев заведений, пишет в субботу проправительственная газета Türkiye. По данным издания, ужин на двоих в среднем ресторане стоимостью 1500-2500 турецких лир (примерно 34–58 долларов) сегодня означает не просто приём пищи, а серьёзное потребительское решение. Если семья из четырёх человек три раза в месяц обедает вне дома, это приводит к значительным ежемесячным расходам - не менее 15-20 тысяч лир (около 345-460 долларов). Как отмечает издание, на сопоставимую сумму можно приобрести небольшую бытовую технику, телевизор, стиральную или посудомоечную машину, холодильник и даже мебель. Этих средств также хватит на частичную оплату отпуска либо на месячные расходы семьи на продукты и чистящие средства. "На высокие цены в ресторанах жалуются не только граждане Турции, но и иностранные туристы. Эксперты подчёркивают, что питание вне дома всё чаще воспринимается не как разовое удовольствие, а как расход, конкурирующий с долгосрочными базовыми потребностями. При этом министерство торговли продолжает масштабные проверки, а предприятиям, практикующим необоснованное завышение цен, выписываются крупные штрафы", - уточняет Türkiye. По мнению представителей отрасли, резкий рост цен в ресторанах и кафе объясняется не только увеличением издержек, но и стратегией продаж, ориентированной на высокомаржинальные позиции. Наибольшую прибыль заведения получают не от основных блюд, а от напитков, кофе, десертов и сопутствующих товаров. В то же время красное мясо, рыба и премиальные основные блюда не всегда относятся к самым прибыльным позициям. Высокая стоимость сырья, потери при обработке, требования к весу и нестабильность поставок ограничивают маржинальность таких блюд. "Эксперты подчёркивают, что наряду с ростом арендной платы, затрат на персонал и энергию значительную роль в удорожании питания вне дома играет именно ценовая политика, ориентированная на продажу высокомаржинальных продуктов", - отмечает газета.

