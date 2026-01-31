https://1prime.ru/20260131/uitkoff-867085225.html

Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым

Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым - 31.01.2026, ПРАЙМ

Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по... | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T20:14+0300

2026-01-31T20:14+0300

2026-01-31T20:14+0300

политика

сша

стив уиткофф

кирилл дмитриев

скотт бессент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860365913_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_72e48bffded3ba2a727cfce383c13cf9.jpg

МАЙАМИ, 31 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. "В состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", - написал Уиткофф в социальной сети X.

https://1prime.ru/20260131/peregovory-867085095.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, скотт бессент