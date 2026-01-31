Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260131/uitkoff-867085225.html
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым - 31.01.2026, ПРАЙМ
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T20:14+0300
2026-01-31T20:14+0300
политика
сша
стив уиткофф
кирилл дмитриев
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860365913_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_72e48bffded3ba2a727cfce383c13cf9.jpg
МАЙАМИ, 31 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. "В состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", - написал Уиткофф в социальной сети X.
https://1prime.ru/20260131/peregovory-867085095.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860365913_136:0:2555:1814_1920x0_80_0_0_0d4ebb1ad27cd09bde7bd8ba1206b025.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, скотт бессент
Политика, США, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Скотт Бессент
20:14 31.01.2026
 
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым

Уиткофф: в переговорах с Дмитриевым приняли участие Бессент, Кушнер, Грюнбаум

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАЙАМИ, 31 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
"В состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", - написал Уиткофф в социальной сети X.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым
20:05
 
ПолитикаСШАСтив УиткоффКирилл ДмитриевСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала