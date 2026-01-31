https://1prime.ru/20260131/uitkoff-867085225.html
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым
2026-01-31T20:14+0300
политика
сша
стив уиткофф
кирилл дмитриев
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860365913_0:0:2721:1532_1920x0_80_0_0_72e48bffded3ba2a727cfce383c13cf9.jpg
МАЙАМИ, 31 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. "В состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", - написал Уиткофф в социальной сети X.
https://1prime.ru/20260131/peregovory-867085095.html
сша
сша, стив уиткофф, кирилл дмитриев, скотт бессент
Политика, США, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Скотт Бессент
