Украина до воскресенья должна выплатить МВФ 188 миллионов долларов - 31.01.2026
https://1prime.ru/20260131/ukraina-867072233.html
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ 188 миллионов долларов
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ 188 миллионов долларов - 31.01.2026, ПРАЙМ
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ 188 миллионов долларов
Украина до воскресенья должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) крупнейший разовый платеж за 2026 год общей суммой почти 188 миллионов долларов,... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T06:20+0300
2026-01-31T06:20+0300
экономика
мировая экономика
финансы
украина
киев
вашингтон
мвф
ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Украина до воскресенья должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) крупнейший разовый платеж за 2026 год общей суммой почти 188 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основе платежного графика фонда. Согласно данным МВФ, Киев должен до полуночи с субботы на воскресенье (по времени Вашингтона, 08.00 мск) погасить проценты по обслуживанию задолженности, а также выплатить регулярные взносы за пользование средствами фонда в размере 136 миллионов 38,5 тысячи специальных прав заимствования (SDR). Согласно официальному курсу МВФ на 27 января, один SDR эквивалентен 1,379 доллара США. Таким образом обязательного платежа Киева составляет порядка 187,6 миллиона долларов. Для сравнения, крупнейший единовременный платеж в 2025 году должен был быть выплачен также в феврале и составлял более 161 миллиона SDR, или около 220 миллионов долларов. Ранее в январе истек срок очередного платежа Украины МВФ, составлявшего порядка 171,9 миллиона долларов. Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 24 февраля 2026 года. Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счёт ресурсов стран-участниц фонда. В дальнейшем, в феврале–апреле 2026 года, Украина должна осуществить ещё несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов, следует из проанализированных агентством данных МВФ.
украина
киев
вашингтон
мировая экономика, финансы, украина, киев, вашингтон, мвф
Экономика, Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, Киев, ВАШИНГТОН, МВФ
06:20 31.01.2026
 
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ 188 миллионов долларов

МВФ: Киев должен до воскресенья выплатить МВФ почти 188 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Украина до воскресенья должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) крупнейший разовый платеж за 2026 год общей суммой почти 188 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основе платежного графика фонда.
Согласно данным МВФ, Киев должен до полуночи с субботы на воскресенье (по времени Вашингтона, 08.00 мск) погасить проценты по обслуживанию задолженности, а также выплатить регулярные взносы за пользование средствами фонда в размере 136 миллионов 38,5 тысячи специальных прав заимствования (SDR).
Согласно официальному курсу МВФ на 27 января, один SDR эквивалентен 1,379 доллара США. Таким образом обязательного платежа Киева составляет порядка 187,6 миллиона долларов.
Для сравнения, крупнейший единовременный платеж в 2025 году должен был быть выплачен также в феврале и составлял более 161 миллиона SDR, или около 220 миллионов долларов.
Ранее в январе истек срок очередного платежа Украины МВФ, составлявшего порядка 171,9 миллиона долларов.
Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 24 февраля 2026 года. Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счёт ресурсов стран-участниц фонда.
В дальнейшем, в феврале–апреле 2026 года, Украина должна осуществить ещё несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов, следует из проанализированных агентством данных МВФ.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыУКРАИНАКиевВАШИНГТОНМВФ
 
 
