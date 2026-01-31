Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетика, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Рада
17:16 31.01.2026
 
Дефицит энергии на Украине достиг 8 гигаватт из-за остановки блока АЭС

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии на Украине достиг 8 гигаватт в связи с остановкой одного блока на АЭС и снижении мощности еще двух блоков, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на комментарий аналитика института стратегических исследований Юрия Корольчука.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о том, что произошло аварийное отключение одного из энергоблоков на Южноукраинской АЭС, на другом блоке была вынужденно снижена мощность. Также мощность генерации понизили на Ровенской АЭС.
"В последние дни дефицит доходил до 7 Гвт (гигаватт - ред.). А с остановкой одного блока на АЭС - минус еще гигаватт, плюс снижена мощность еще двух блоков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По словам Корольчука, причиной снижения мощности блоков стал факт того, что часто после аварий в энергосистеме энергетики запитывали объекты "не по проектам" и не по предыдущим маршрутам, а как-то по-новому. В связи с этим были вынуждены снизить генерацию Ровенской АЭС, поскольку иначе пошел бы каскадный эффект аварий на крупных трансформаторах, и произошел бы "настоящий блэкаут, после которого энергосистему очень сложно восстановить".
Ранее в субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее депутат Рады Сергей Нагорняк сообщил, что энергетикам необходимо от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины после масштабного технического нарушения в сети.
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ крупнейший в 2026 году платеж
06:20
 
