На Украине назвали время восстановления энергосистемы после блэкаута
На Украине назвали время восстановления энергосистемы после блэкаута
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Необходимо от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины после масштабного технического нарушения в сети, сказал в субботу депутат Рады Сергей Нагорняк. "По прогнозам энергетиков... им нужно от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергосистему и восстановить полную генерацию атомных электростанций", - сказал депутат в эфире украинского телеканала "Киев 24". Также Нагорняк сообщил, что восстановление энергоснабжения будет происходить постепенно, с длительными графиками отключения электричества и аварийными графиками. Ранее в субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.
