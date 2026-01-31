Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине назвали время восстановления энергосистемы после блэкаута - 31.01.2026
На Украине назвали время восстановления энергосистемы после блэкаута
На Украине назвали время восстановления энергосистемы после блэкаута - 31.01.2026, ПРАЙМ
На Украине назвали время восстановления энергосистемы после блэкаута
Необходимо от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины после масштабного технического нарушения в сети, сказал в субботу... | 31.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Необходимо от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины после масштабного технического нарушения в сети, сказал в субботу депутат Рады Сергей Нагорняк. "По прогнозам энергетиков... им нужно от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергосистему и восстановить полную генерацию атомных электростанций", - сказал депутат в эфире украинского телеканала "Киев 24". Также Нагорняк сообщил, что восстановление энергоснабжения будет происходить постепенно, с длительными графиками отключения электричества и аварийными графиками. Ранее в субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.
18:07 31.01.2026 (обновлено: 18:22 31.01.2026)
 
На Украине назвали время восстановления энергосистемы после блэкаута

Депутат Нагорняк: требуется от 24 до 36 часов для стабилизации энергосистемы Украины

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Необходимо от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины после масштабного технического нарушения в сети, сказал в субботу депутат Рады Сергей Нагорняк.
"По прогнозам энергетиков... им нужно от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергосистему и восстановить полную генерацию атомных электростанций", - сказал депутат в эфире украинского телеканала "Киев 24".
Также Нагорняк сообщил, что восстановление энергоснабжения будет происходить постепенно, с длительными графиками отключения электричества и аварийными графиками.
Ранее в субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме.
Дефицит энергии на Украине достиг 8 гигаватт из-за остановки блока АЭС
