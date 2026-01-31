"Выиграть бой". Орбан выступил с резким заявлением об Украине
Орбан: принятие Украины в ЕС принесло бы войну в объединение
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не должен даже подниматься, поскольку это принесет войну на территорию объединения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
По словам Орбана, подобный сценарий можно остановить, если жители Венгрии и другие народы Центральной Европы проявят благоразумие, а Западная Европа "восстанет" и заставит своих лидеров отказаться от поддержки этого плана.
Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.
Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".