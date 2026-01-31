Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выиграть бой". Орбан выступил с резким заявлением об Украине - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260131/ukraina-867087285.html
"Выиграть бой". Орбан выступил с резким заявлением об Украине
"Выиграть бой". Орбан выступил с резким заявлением об Украине - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Выиграть бой". Орбан выступил с резким заявлением об Украине
Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не должен даже подниматься, поскольку это принесет войну на территорию объединения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T23:24+0300
2026-01-31T23:24+0300
в мире
украина
венгрия
киев
фридрих мерц
петер сийярто
виктор орбан
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не должен даже подниматься, поскольку это принесет войну на территорию объединения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Вступление Украины означало бы войну и отправку большого количества европейских финансов Киеву. Этот бой нужно выиграть. Европейский народ не хочет отправлять им столько денег и не хочет видеть их в ЕС", — отметил он.По словам Орбана, подобный сценарий можно остановить, если жители Венгрии и другие народы Центральной Европы проявят благоразумие, а Западная Европа "восстанет" и заставит своих лидеров отказаться от поддержки этого плана.Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
https://1prime.ru/20260131/polsha-867087150.html
https://1prime.ru/20260131/orban-867082685.html
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, венгрия, киев, фридрих мерц, петер сийярто, виктор орбан, мид, ес
В мире, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Фридрих Мерц, Петер Сийярто, Виктор Орбан, МИД, ЕС
23:24 31.01.2026
 
"Выиграть бой". Орбан выступил с резким заявлением об Украине

Орбан: принятие Украины в ЕС принесло бы войну в объединение

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не должен даже подниматься, поскольку это принесет войну на территорию объединения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Вступление Украины означало бы войну и отправку большого количества европейских финансов Киеву. Этот бой нужно выиграть. Европейский народ не хочет отправлять им столько денег и не хочет видеть их в ЕС", — отметил он.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
"Чтобы было больно". В Польше вспыхнул конфликт из-за решения Киева
Вчера, 23:21
По словам Орбана, подобный сценарий можно остановить, если жители Венгрии и другие народы Центральной Европы проявят благоразумие, а Западная Европа "восстанет" и заставит своих лидеров отказаться от поддержки этого плана.
Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
"Наших детей и внуков". Орбан сделал резкое заявление об Украине
Вчера, 17:10
 
В миреУКРАИНАВЕНГРИЯКиевФридрих МерцПетер СийяртоВиктор ОрбанМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала