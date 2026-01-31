https://1prime.ru/20260131/ukraina-867087285.html

"Выиграть бой". Орбан выступил с резким заявлением об Украине

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не должен даже подниматься, поскольку это принесет войну на территорию объединения, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Вступление Украины означало бы войну и отправку большого количества европейских финансов Киеву. Этот бой нужно выиграть. Европейский народ не хочет отправлять им столько денег и не хочет видеть их в ЕС", — отметил он.По словам Орбана, подобный сценарий можно остановить, если жители Венгрии и другие народы Центральной Европы проявят благоразумие, а Западная Европа "восстанет" и заставит своих лидеров отказаться от поддержки этого плана.Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".

Новости

