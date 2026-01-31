Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Охота на людей". Сийярто выступил с обвинением в адрес Киева
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Еще один закарпатский венгр погиб на Украине вследствие насильственного призыва, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит Magyar Nemzet."В Береговском районе венгра силой забрали с улицы, хотели призвать его в армию, но в учебном центре ему стало плохо из-за проблем с сердцем, и, к сожалению, он умер", — сообщил он.Глава МИД выразил соболезнования и осудил действия сотрудников ТЦК."На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота", — подчеркнул он.Сийярто призвал к прекращению конфликта и отказу Брюсселя от воинственного курса, указав на факты "открытой охоты на украинцев".Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников ТЦК по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
23:32 31.01.2026
 
"Охота на людей". Сийярто выступил с обвинением в адрес Киева

Сийярто: закарпатский венгр умер из-за силовой мобилизации на Украине

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Еще один закарпатский венгр погиб на Украине вследствие насильственного призыва, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит Magyar Nemzet.
"В Береговском районе венгра силой забрали с улицы, хотели призвать его в армию, но в учебном центре ему стало плохо из-за проблем с сердцем, и, к сожалению, он умер", — сообщил он.
Глава МИД выразил соболезнования и осудил действия сотрудников ТЦК.
"На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота", — подчеркнул он.
Сийярто призвал к прекращению конфликта и отказу Брюсселя от воинственного курса, указав на факты "открытой охоты на украинцев".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников ТЦК по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
