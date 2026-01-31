Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы валюты, сильнее всего подорожавшие к доллару в январе - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260131/valyuty-867076110.html
Названы валюты, сильнее всего подорожавшие к доллару в январе
Названы валюты, сильнее всего подорожавшие к доллару в январе - 31.01.2026, ПРАЙМ
Названы валюты, сильнее всего подорожавшие к доллару в январе
Норвежская крона, бразильский реал и австралийский доллар сильнее прочих мировых валют укрепились к доллару по результатам января, подсчитало РИА Новости по... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T09:37+0300
2026-01-31T09:37+0300
рынок
курсы валют
валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Норвежская крона, бразильский реал и австралийский доллар сильнее прочих мировых валют укрепились к доллару по результатам января, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным. Так, курс норвежской кроны по сравнению с началом года укрепился к американской валюте сразу на 5,25%. В тройку лидеров также вошли бразильский реал (4,89%) и австралийский доллар (4,77%). Рублю буквально немного не хватило, чтобы войти в первую десятку – традиционно укрепляющийся к доллару, в первом месяце нового года он стал одиннадцатым (2,9%). При этом сильнее всех ослабла к доллару индийская рупия – на 2,35%. Также в тройку антилидеров вместе с ней вошли непальская рупия (-2,34%) и турецкая лира (-1,18%).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, курсы валют, валюта
Рынок, Курсы валют, валюта
09:37 31.01.2026
 
Названы валюты, сильнее всего подорожавшие к доллару в январе

Норвежская крона и бразильский реал сильнее всего укрепились к доллару в январе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Норвежская крона, бразильский реал и австралийский доллар сильнее прочих мировых валют укрепились к доллару по результатам января, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным.
Так, курс норвежской кроны по сравнению с началом года укрепился к американской валюте сразу на 5,25%. В тройку лидеров также вошли бразильский реал (4,89%) и австралийский доллар (4,77%).
Рублю буквально немного не хватило, чтобы войти в первую десятку – традиционно укрепляющийся к доллару, в первом месяце нового года он стал одиннадцатым (2,9%).
При этом сильнее всех ослабла к доллару индийская рупия – на 2,35%. Также в тройку антилидеров вместе с ней вошли непальская рупия (-2,34%) и турецкая лира (-1,18%).
 
РынокКурсы валютвалюта
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала