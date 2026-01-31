Названы валюты, сильнее всего подорожавшие к доллару в январе

https://1prime.ru/20260131/valyuty-867076110.html
МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Норвежская крона, бразильский реал и австралийский доллар сильнее прочих мировых валют укрепились к доллару по результатам января, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным. Так, курс норвежской кроны по сравнению с началом года укрепился к американской валюте сразу на 5,25%. В тройку лидеров также вошли бразильский реал (4,89%) и австралийский доллар (4,77%). Рублю буквально немного не хватило, чтобы войти в первую десятку – традиционно укрепляющийся к доллару, в первом месяце нового года он стал одиннадцатым (2,9%). При этом сильнее всех ослабла к доллару индийская рупия – на 2,35%. Также в тройку антилидеров вместе с ней вошли непальская рупия (-2,34%) и турецкая лира (-1,18%).
