Вороновский создавал барьеры для дорожников Кубани

КРАСНОДАР, 31 янв – ПРАЙМ. Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский создавал административные барьеры для тех дорожно-строительных организаций Кубани, кто отказывался передавать денежные средства за право на заключение госконтрактов, следует из исковых материалов в распоряжении РИА Новости. Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов депутатов ГД Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Согласно материалам, Вороновский обеспечивал подготовку и проведение аукционов, связанных со строительством и ремонтом автодорог в Краснодарском крае, по которым цены были завышены. Гарантией участия в закупках было обязательное членство в "Союзе Дорожников Кубани", упоминается в материалах. В данной краевой ассоциации дорожников заранее распределяли объемы заказов и устанавливали размер незаконного вознаграждения. При этом к проводимым закупкам допускались только заранее отобранные предприятия, которые после перечисления им бюджетных средств передавали их часть Вороновскому в качестве платы. Те участники, которые были не согласны с этими требованиями, фактически вытеснялись с рынка по содержанию автотранспортной сети Краснодарского края, говорится в материалах. "В противном случае, применяя свой властный ресурс, он устанавливал административные барьеры для несогласный исполнителей. Торги с их участием отменялись или признавались несостоявшимися, по действующим с ним договорам налагались штрафные санкции, создавались препятствия для приемки завершенных работ. Тем самым они вытеснялись с рынка по содержанию автотранспортной сети региона", - говорится в документах. Согласно материалам в распоряжении РИА Новости, Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем, часть объектов недвижимости оформлялась на родных Вороновского, в том числе на его сына, супругу и бывшую жену, а также на аффилированных с ним лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

