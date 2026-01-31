https://1prime.ru/20260131/yaponiya-867081038.html

В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии

В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии - 31.01.2026, ПРАЙМ

В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии

Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства | 31.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-31T15:59+0300

2026-01-31T15:59+0300

2026-01-31T15:59+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

япония

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_0:126:2480:1521_1920x0_80_0_0_782c1d6df96e12ecec24c0f164660256.jpg

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства в Петербурге. "Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре", - говорится в сообщении японских дипмиссий. В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге - по адресу Стремянная улица, 21/5. Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы - 4 рабочих дня.

москва

санкт-петербург

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, япония, снг