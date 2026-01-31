https://1prime.ru/20260131/yaponiya-867081038.html
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии
Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T15:59+0300
2026-01-31T15:59+0300
2026-01-31T15:59+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
япония
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_0:126:2480:1521_1920x0_80_0_0_782c1d6df96e12ecec24c0f164660256.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства в Петербурге. "Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре", - говорится в сообщении японских дипмиссий. В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге - по адресу Стремянная улица, 21/5. Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы - 4 рабочих дня.
москва
санкт-петербург
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_142:0:2339:1648_1920x0_80_0_0_d08afac6c23e8381e5c27b7c48525451.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, япония, снг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯПОНИЯ, СНГ
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии
В Петербурге и Москве 12 февраля откроются визовые центры Японии
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства в Петербурге.
"Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре", - говорится в сообщении японских дипмиссий.
В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге - по адресу Стремянная улица, 21/5.
Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы - 4 рабочих дня.