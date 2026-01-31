Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260131/yaponiya-867081038.html
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии - 31.01.2026, ПРАЙМ
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии
Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T15:59+0300
2026-01-31T15:59+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
япония
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_0:126:2480:1521_1920x0_80_0_0_782c1d6df96e12ecec24c0f164660256.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства в Петербурге. "Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре", - говорится в сообщении японских дипмиссий. В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге - по адресу Стремянная улица, 21/5. Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы - 4 рабочих дня.
москва
санкт-петербург
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867004415_142:0:2339:1648_1920x0_80_0_0_d08afac6c23e8381e5c27b7c48525451.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, япония, снг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯПОНИЯ, СНГ
15:59 31.01.2026
 
В Москве и Петербурге откроются визовые центры Японии

В Петербурге и Москве 12 февраля откроются визовые центры Японии

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Флаг Японии. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля, говорится в сообщениях на сайте японского посольства в Москве и генерального консульства в Петербурге.
"Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было решено открыть визовый центр Японии, и начиная с 12 февраля 2026 года прием заявлений и выдача паспортов с визами будет производиться в данном визовом центре", - говорится в сообщении японских дипмиссий.
В Москве визовый центр будет расположен по адресу Олимпийский проспект, 16с5. В Санкт-Петербурге - по адресу Стремянная улица, 21/5.
Визовый сбор составит 970 рублей за каждого заявителя. При этом сама виза для граждан России, стран СНГ и Грузии оформляется бесплатно. Минимальный срок оформления визы - 4 рабочих дня.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЯПОНИЯСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала