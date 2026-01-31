Япония и Британия договорились расширить сотрудничество в энергетике

https://1prime.ru/20260131/yaponiya-867081175.html
ТОКИО, 31 янв - ПРАЙМ. Япония и Великобритания договорились расширить сотрудничество в сфере чистой энергетики, космоса и высоких технологий. "Сегодня мы даем старт работе по формированию еще более прочного партнерства в сфере чистой энергии. Партнерства, которое укрепляет энергетическую безопасность и суверенитет, повышает конкурентоспособность и использует наши сильные стороны в технологиях, финансировании и производстве", - заявил в ходе совместной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам встречи с главой правительства Японии Санаэ Такаити в Токио. По его словам, Япония уже является крупным инвестором в британскую возобновляемую энергетику, и теперь стороны намерены ускорить внедрение новых решений в области офшорной ветроэнергетики, а также расширить сотрудничество в ядерной и термоядерной энергетике. Такаити также подтвердила курс на расширение двустороннего партнерства. "Мы будем последовательно расширять взаимодействие в энергетике и декарбонизации, включая офшорную ветроэнергетику, атомную отрасль и новые технологии, одновременно продвигая совместные исследования в области квантовых технологий, ИИ и систем связи следующего поколения", - подчеркнула премьер-министр Японии.
