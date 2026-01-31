Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине - 31.01.2026
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине - 31.01.2026, ПРАЙМ
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине
Немецкое общество возмущено политикой правительства, направленным на оказание помощи Украине в ущерб внутренним нуждам, сообщает издание Berliner Zeitung. | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T07:30+0300
2026-01-31T07:30+0300
фридрих мерц
украина
мировая экономика
германия
берлин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Немецкое общество возмущено политикой правительства, направленным на оказание помощи Украине в ущерб внутренним нуждам, сообщает издание Berliner Zeitung."Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. &lt;…&gt; Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости", — указывается в материале.Автор подчеркивает, что, несмотря на напряжённую ситуацию, власти не спешат пересматривать распределение ресурсов в пользу собственного населения. Все чаще можно услышать критику немецкой помощи Украине."Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован? &lt;…&gt; Германия также выделила 60 миллионов евро на гуманитарную помощь и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд Украины. Однако в публичных дебатах редко упоминается тот факт, что внутри страны действительно существует критика таких поставок", — утверждает он.Поддержка Украины не прекращалась, несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации в самой Германии. В январе около 45 тысяч семей и 2,2 тысячи предприятий в Берлине остались без электричества и отопления вследствие пожара на линии электропередачи.Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц выражал озабоченность экономической ситуацией в стране, отмечая, что налоги и затраты на электроэнергию становятся серьезным структурным вызовом для немцев.
украина
германия
берлин
фридрих мерц, украина, мировая экономика, германия, берлин
Фридрих Мерц, УКРАИНА, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Берлин
07:30 31.01.2026
 
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине

Berliner Zeitung: Пока берлинцам не хватает тепла, Германия отправляет генераторы в Киев

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Немецкое общество возмущено политикой правительства, направленным на оказание помощи Украине в ущерб внутренним нуждам, сообщает издание Berliner Zeitung.
"Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. <…> Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости", — указывается в материале.
Автор подчеркивает, что, несмотря на напряжённую ситуацию, власти не спешат пересматривать распределение ресурсов в пользу собственного населения. Все чаще можно услышать критику немецкой помощи Украине.
"Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован? <…> Германия также выделила 60 миллионов евро на гуманитарную помощь и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд Украины. Однако в публичных дебатах редко упоминается тот факт, что внутри страны действительно существует критика таких поставок", — утверждает он.
Поддержка Украины не прекращалась, несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации в самой Германии. В январе около 45 тысяч семей и 2,2 тысячи предприятий в Берлине остались без электричества и отопления вследствие пожара на линии электропередачи.
Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц выражал озабоченность экономической ситуацией в стране, отмечая, что налоги и затраты на электроэнергию становятся серьезным структурным вызовом для немцев.
 
Фридрих Мерц, УКРАИНА, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Берлин
 
 
