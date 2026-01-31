https://1prime.ru/20260131/zapad-867073356.html
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине - 31.01.2026, ПРАЙМ
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине
Немецкое общество возмущено политикой правительства, направленным на оказание помощи Украине в ущерб внутренним нуждам, сообщает издание Berliner Zeitung. | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T07:30+0300
2026-01-31T07:30+0300
2026-01-31T07:30+0300
фридрих мерц
украина
мировая экономика
германия
берлин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Немецкое общество возмущено политикой правительства, направленным на оказание помощи Украине в ущерб внутренним нуждам, сообщает издание Berliner Zeitung."Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. <…> Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости", — указывается в материале.Автор подчеркивает, что, несмотря на напряжённую ситуацию, власти не спешат пересматривать распределение ресурсов в пользу собственного населения. Все чаще можно услышать критику немецкой помощи Украине."Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован? <…> Германия также выделила 60 миллионов евро на гуманитарную помощь и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд Украины. Однако в публичных дебатах редко упоминается тот факт, что внутри страны действительно существует критика таких поставок", — утверждает он.Поддержка Украины не прекращалась, несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации в самой Германии. В январе около 45 тысяч семей и 2,2 тысячи предприятий в Берлине остались без электричества и отопления вследствие пожара на линии электропередачи.Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц выражал озабоченность экономической ситуацией в стране, отмечая, что налоги и затраты на электроэнергию становятся серьезным структурным вызовом для немцев.
украина
германия
берлин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фридрих мерц, украина, мировая экономика, германия, берлин
Фридрих Мерц, УКРАИНА, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Берлин
"А как же мы?" На Западе вспыхнул скандал из-за помощи Украине
Berliner Zeitung: Пока берлинцам не хватает тепла, Германия отправляет генераторы в Киев