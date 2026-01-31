Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли - 31.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260131/zarplata-867080007.html
Стали известны самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли
Стали известны самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли - 31.01.2026, ПРАЙМ
Стали известны самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли
Самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли в прошлом году - у слесарей и сантехников, а также водителей и разнорабочих, рассказали РИА Новости в... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T14:39+0300
2026-01-31T14:39+0300
экономика
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847826344_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_593a39063b7e4b4fb443731389f5eb64.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли в прошлом году - у слесарей и сантехников, а также водителей и разнорабочих, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "По итогам 2025 года сильнее всего за год выросла заработная плата слесарей и сантехников - на 118% до 200 тысяч рублей", - рассказали в компании о зарплатах в сфере угольной промышленности. Следом то величине прироста расположились водители - их зарплата выросла в прошлом году на 42% - до 244 тысяч рублей. У разнорабочих зарплата выросла на 24% - до 92 тысяч рублей. У машинистов и сварщиков прирост заработной платы составил по 7% - до 210 тысяч и 103 тысяч рублей, соответственно. "Медиана зарплатных предложений для электромонтажников осталась на прежнем уровне - 92 тысяч рублей", - заключили в пресс-службе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847826344_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_0f55c49002d4579a4fbe0cc8c95b95f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность
Экономика, Промышленность
14:39 31.01.2026
 
Стали известны самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли

Зарплаты сильнее всего среди угольщиков растут у слесарей и сантехников

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСлесарь
Слесарь - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Слесарь. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли в прошлом году - у слесарей и сантехников, а также водителей и разнорабочих, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"По итогам 2025 года сильнее всего за год выросла заработная плата слесарей и сантехников - на 118% до 200 тысяч рублей", - рассказали в компании о зарплатах в сфере угольной промышленности.
Следом то величине прироста расположились водители - их зарплата выросла в прошлом году на 42% - до 244 тысяч рублей. У разнорабочих зарплата выросла на 24% - до 92 тысяч рублей.
У машинистов и сварщиков прирост заработной платы составил по 7% - до 210 тысяч и 103 тысяч рублей, соответственно. "Медиана зарплатных предложений для электромонтажников осталась на прежнем уровне - 92 тысяч рублей", - заключили в пресс-службе.
 
ЭкономикаПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала