Стали известны самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Самые сильные темпы роста зарплат в угольной отрасли в прошлом году - у слесарей и сантехников, а также водителей и разнорабочих, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "По итогам 2025 года сильнее всего за год выросла заработная плата слесарей и сантехников - на 118% до 200 тысяч рублей", - рассказали в компании о зарплатах в сфере угольной промышленности. Следом то величине прироста расположились водители - их зарплата выросла в прошлом году на 42% - до 244 тысяч рублей. У разнорабочих зарплата выросла на 24% - до 92 тысяч рублей. У машинистов и сварщиков прирост заработной платы составил по 7% - до 210 тысяч и 103 тысяч рублей, соответственно. "Медиана зарплатных предложений для электромонтажников осталась на прежнем уровне - 92 тысяч рублей", - заключили в пресс-службе.
