"Получит то, что хочет". В США раскрыли данные об уходе Зеленского

31.01.2026

"Получит то, что хочет". В США раскрыли данные об уходе Зеленского

Российские условия по украинскому вопросу будут соблюдены, такой прогноз на в эфире YouTube-канала сделал американский политолог Гилберт Доктороу. | 31.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские условия по украинскому вопросу будут соблюдены, такой прогноз на в эфире YouTube-канала сделал американский политолог Гилберт Доктороу."Конечно, Зеленский сделал заявление, что Украина никогда не откажется от Донбасса. <…> для внутреннего пользования, чтобы выиграть время и сдержать внутренних противников, пока идут переговоры. <…> Но вывод украинских войск со всей территории Донбасса должен произойти до того, как в рамках урегулирования произойдет что-либо еще. <…> Россия получит то, что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной. <…> Иностранных войск на Украине не будет", — заявил он.При этом политолог предположил, что Вашингтон может обеспечить Владимиру Зеленскому возможность бесконфликтного ухода с поста главы режима."Если украинцы поймут, что им выделят 800 миллиардов долларов на восстановление страны. <…> думаю, они проголосуют за замену Зеленского. <…> Я думаю, США готовят для Зеленского запасной выход, и в течение 100 дней им отдадут приказ. Точнее, они назначат новые выборы. <…> Так что у Зеленского есть все шансы уйти с поста по своей воле, а не под конвоем", — отметил Доктороу.В среду издание Financial Times опубликовало информацию, что США предоставят Украине гарантии безопасности, только если она сначала согласится на сделку с отказом от претензий на спорные территории. Позднее Белый дом опроверг эти данные.Зеленский 25 января в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса ключевой частью плана по мирному урегулированию.

