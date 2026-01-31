Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это что-то новое": в США удивились словам Зеленского о переговорах - 31.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867072925.html
"Это что-то новое": в США удивились словам Зеленского о переговорах
"Это что-то новое": в США удивились словам Зеленского о переговорах - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Это что-то новое": в США удивились словам Зеленского о переговорах
Владимир Зеленский нахваливается, что получил от США некие гарантии безопасности, но это заявление не имеет под собой реальной основы, так как в Вашингтоне уже... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T07:19+0300
2026-01-31T07:19+0300
общество
сша
владимир зеленский
washington post
сергей лавров
вашингтон
мировая экономика
украина
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский нахваливается, что получил от США некие гарантии безопасности, но это заявление не имеет под собой реальной основы, так как в Вашингтоне уже приняли неизбежный исход для Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Реймонд Макговерн."Это что-то новое. &lt;…&gt; Зеленский утверждает, что получил стопроцентные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Это полная чушь. На самом деле все совсем не так. Все будет зависеть от окончательных договоренностей (с Россией/ — Прим. ред.). США, конечно, не собираются гарантировать безопасность тому, что останется от Украины, но они подыграли Зеленскому и дали ему похвастаться этим", — рассказал эксперт.Он отметил, что киевский режим уже обречён в зоне военного конфликта. Спешка США в российско-украинском вопросе связана с попыткой представить плачевное состояние армии Зеленского в более выгодном свете перед мирными переговорами."Со стороны США наблюдается необычная поспешность. И русские это заметили. И возникает вопрос: а почему мы так спешим? Просто на а поле боя дела идут неважно. И Украине от донецких территорий &lt;…&gt; мало что останется. Вот в чем здесь проблема со временем. Американцы хотят, чтобы им хватило помады на макияж для этой свиньи, пока сама свинья не исчезнет и наносить помаду будет некому", — подытожил Макговерн.Министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг напомнил, что вопросы безопасности, поддержанные Россией, были согласованы на переговорах в Стамбуле в 2022 году с украинской стороной. Он также отметил, что Москва не знает, какие именно гарантии безопасности обсуждались между Вашингтоном и Киевом.Позже газета Washington Post указала на разногласия между США и Украиной по поводу гарантий безопасности. Сообщалось, что Киев хотел сначала подписать гарантии безопасности, прежде чем идти на территориальные уступки, тогда как Вашингтон настаивал на обратной последовательности.
общество , сша, владимир зеленский, washington post, сергей лавров, вашингтон, мировая экономика, украина, цру
Общество , США, Владимир Зеленский, Washington Post, Сергей Лавров, ВАШИНГТОН, Мировая экономика, УКРАИНА, ЦРУ
07:19 31.01.2026
 
"Это что-то новое": в США удивились словам Зеленского о переговорах

Аналитик Макговерн: заявления Зеленского о гарантиях безопасности оказались чушью

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский нахваливается, что получил от США некие гарантии безопасности, но это заявление не имеет под собой реальной основы, так как в Вашингтоне уже приняли неизбежный исход для Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Реймонд Макговерн.
"Это что-то новое. <…> Зеленский утверждает, что получил стопроцентные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Это полная чушь. На самом деле все совсем не так. Все будет зависеть от окончательных договоренностей (с Россией/ — Прим. ред.). США, конечно, не собираются гарантировать безопасность тому, что останется от Украины, но они подыграли Зеленскому и дали ему похвастаться этим", — рассказал эксперт.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Убирайся к черту!" В США выступили с резким заявлением о Зеленском
Вчера, 07:18
Он отметил, что киевский режим уже обречён в зоне военного конфликта. Спешка США в российско-украинском вопросе связана с попыткой представить плачевное состояние армии Зеленского в более выгодном свете перед мирными переговорами.
"Со стороны США наблюдается необычная поспешность. И русские это заметили. И возникает вопрос: а почему мы так спешим? Просто на а поле боя дела идут неважно. И Украине от донецких территорий <…> мало что останется. Вот в чем здесь проблема со временем. Американцы хотят, чтобы им хватило помады на макияж для этой свиньи, пока сама свинья не исчезнет и наносить помаду будет некому", — подытожил Макговерн.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг напомнил, что вопросы безопасности, поддержанные Россией, были согласованы на переговорах в Стамбуле в 2022 году с украинской стороной. Он также отметил, что Москва не знает, какие именно гарантии безопасности обсуждались между Вашингтоном и Киевом.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Это не дипломатия": на Западе удивились словам Зеленского о Путине
Вчера, 07:30
Позже газета Washington Post указала на разногласия между США и Украиной по поводу гарантий безопасности. Сообщалось, что Киев хотел сначала подписать гарантии безопасности, прежде чем идти на территориальные уступки, тогда как Вашингтон настаивал на обратной последовательности.
 
ОбществоСШАВладимир ЗеленскийWashington PostСергей ЛавровВАШИНГТОНМировая экономикаУКРАИНАЦРУ
 
 
