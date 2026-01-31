https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867072925.html

"Это что-то новое": в США удивились словам Зеленского о переговорах

2026-01-31T07:19+0300

МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский нахваливается, что получил от США некие гарантии безопасности, но это заявление не имеет под собой реальной основы, так как в Вашингтоне уже приняли неизбежный исход для Украины, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Реймонд Макговерн."Это что-то новое. <…> Зеленский утверждает, что получил стопроцентные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Это полная чушь. На самом деле все совсем не так. Все будет зависеть от окончательных договоренностей (с Россией/ — Прим. ред.). США, конечно, не собираются гарантировать безопасность тому, что останется от Украины, но они подыграли Зеленскому и дали ему похвастаться этим", — рассказал эксперт.Он отметил, что киевский режим уже обречён в зоне военного конфликта. Спешка США в российско-украинском вопросе связана с попыткой представить плачевное состояние армии Зеленского в более выгодном свете перед мирными переговорами."Со стороны США наблюдается необычная поспешность. И русские это заметили. И возникает вопрос: а почему мы так спешим? Просто на а поле боя дела идут неважно. И Украине от донецких территорий <…> мало что останется. Вот в чем здесь проблема со временем. Американцы хотят, чтобы им хватило помады на макияж для этой свиньи, пока сама свинья не исчезнет и наносить помаду будет некому", — подытожил Макговерн.Министр иностранных дел Сергей Лавров в четверг напомнил, что вопросы безопасности, поддержанные Россией, были согласованы на переговорах в Стамбуле в 2022 году с украинской стороной. Он также отметил, что Москва не знает, какие именно гарантии безопасности обсуждались между Вашингтоном и Киевом.Позже газета Washington Post указала на разногласия между США и Украиной по поводу гарантий безопасности. Сообщалось, что Киев хотел сначала подписать гарантии безопасности, прежде чем идти на территориальные уступки, тогда как Вашингтон настаивал на обратной последовательности.

