"Может добиться". На Западе сделали громкое заявление о Зеленском
"Может добиться". На Западе сделали громкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский должен поехать на переговоры в Москву ради урегулирования конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. | 31.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен поехать на переговоры в Москву ради урегулирования конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Зеленский может многого добиться, если посетит Москву для переговоров. Он может получить невероятные результаты для Украины, если решится на этот важный шаг к миру. Ему решать, хочет ли он добиться успеха для Украины или потерпеть неудачу, прислушиваясь к поджигателям войны, которые дают ему пустые обещания", — отметил он.Политик назвал дипломатию единственным путем к миру.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
