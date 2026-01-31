Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Может добиться". На Западе сделали громкое заявление о Зеленском - 31.01.2026, ПРАЙМ
"Может добиться". На Западе сделали громкое заявление о Зеленском
2026-01-31T17:13+0300
2026-01-31T17:13+0300
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен поехать на переговоры в Москву ради урегулирования конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Зеленский может многого добиться, если посетит Москву для переговоров. Он может получить невероятные результаты для Украины, если решится на этот важный шаг к миру. Ему решать, хочет ли он добиться успеха для Украины или потерпеть неудачу, прислушиваясь к поджигателям войны, которые дают ему пустые обещания", — отметил он.Политик назвал дипломатию единственным путем к миру.Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
17:13 31.01.2026
 
"Может добиться". На Западе сделали громкое заявление о Зеленском

Финский политик Мема призвал Зеленского приехать на переговоры в Москву

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен поехать на переговоры в Москву ради урегулирования конфликта, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленский может многого добиться, если посетит Москву для переговоров. Он может получить невероятные результаты для Украины, если решится на этот важный шаг к миру. Ему решать, хочет ли он добиться успеха для Украины или потерпеть неудачу, прислушиваясь к поджигателям войны, которые дают ему пустые обещания", — отметил он.
"Сошел с ума?" Журналист набросился на Зеленского за призыв убивать русских
07:24
07:24
Политик назвал дипломатию единственным путем к миру.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от контактов с главой киевского режима, но они должны быть хорошо подготовлены.
На Западе сделали заявление о побеге Зеленского с Украины
29 января, 17:55
29 января, 17:55
 
