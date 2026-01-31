https://1prime.ru/20260131/zhkkh-867078094.html
Россиян предупредили о письмах от мошенников о переплате по ЖКХ в январе
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ.
Мошенники в феврале могут начать рассылать россиянам фальшивые сообщения о возврате денег за переплату по ЖКХ в январе, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка
" Народного фронта.
"Жильцам приходят смс от имени "УК", "ЕИРЦ" или "ЖКХ". Например: "Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке". Ссылка ведет на фишинговую страницу, где собираются данные карты или логин/пароль от "Госуслуг", - рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что целевой группой такой мошеннической схемы являются жильцы квартир и собственники жилья.
Актуальность схемы, связанная с ЖКУ, для февраля связана с тем, что январь – месяц с самыми высокими платежами за отопление, особенно в морозных регионах, отмечают эксперты.
"Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям", - уточнили они.
Эксперты "Мошеловки" рекомендуют проверять информацию о перерасчетах и начислениях только через официальный личный кабинет на сайте своей УК, в ГИС ЖКХ или в приложении банка, где оплачиваете квитанции.
А при любых сомнениях советуют звонить в УК по номеру с официального сайта или из квитанции.
"Управляющие компании никогда не рассылают смс с ссылками для подтверждения данных и получения возвратов", - заключили там.
