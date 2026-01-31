https://1prime.ru/20260131/zhku-866914957.html

Адвокат разъяснила изменения в схеме оплаты ЖКУ с 1 марта

31.01.2026

Адвокат разъяснила изменения в схеме оплаты ЖКУ с 1 марта

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. С 1 марта в России вступают в силу изменения в порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг - вносить ежемесячную плату можно будет не до 10-го, а до 15-го числа месяца. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.Закон от 24 июня 2025 года № 177-ФЗ устанавливает для всех граждан единый и более комфортный график внесения платежей за жилье и коммунальные ресурсы, пояснила эксперт.Ключевое нововведение — перенос предельного срока оплаты. Вместо действующей сейчас даты 10-го числа месяца, следующего за расчетным, плату необходимо будет вносить ежемесячно до 15-го числа включительно.По словам адвоката, это изменение призвано синхронизировать график коммунальных платежей с распространенным в стране циклом выплаты зарплаты, которая, по Трудовому кодексу, должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца."Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек", - объясняет Кудерко.Одновременно скорректирован срок получения платежных документов. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги — как в бумажном, так и в электронном виде — будут направляться собственникам и нанимателям не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим (в настоящее время — не позднее первого числа). Это обеспечит гражданам достаточный запас времени для изучения начислений и подготовки платежа.Установленные законом сроки становятся обязательными для всех, отмечает адвокат. Договор управления многоквартирным домом или решение общего собрания собственников жилья не смогут их изменить. Данная норма направлена на создание единых и понятных правил для всей страны и защиту прав потребителей.Закон также вносит уточнения в перечень информации, размещаемой в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). "В систему будет включена информация об исполнительных производствах по взысканию задолженности за жилье и коммунальные услуги, что повысит прозрачность в сфере ЖКХ", - считает эксперт.Принятые меры направлены на упорядочивание расчетов, снижение административной нагрузки на граждан и создание более гармоничного взаимодействия между потребителями и поставщиками услуг в жилищно-коммунальной сфере.

