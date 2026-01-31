Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат разъяснила изменения в схеме оплаты ЖКУ с 1 марта - 31.01.2026
Адвокат разъяснила изменения в схеме оплаты ЖКУ с 1 марта
Адвокат разъяснила изменения в схеме оплаты ЖКУ с 1 марта - 31.01.2026, ПРАЙМ
Адвокат разъяснила изменения в схеме оплаты ЖКУ с 1 марта
С 1 марта в России вступают в силу изменения в порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг - вносить ежемесячную плату можно будет не до 10-го, а до 15-го числа... | 31.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-31T02:02+0300
2026-01-31T02:02+0300
общество
жку
елена кудерко
https://cdnn.1prime.ru/img/83339/40/833394008_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a9a44fb4c1e3e82b5b006cff9c4ee172.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. С 1 марта в России вступают в силу изменения в порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг - вносить ежемесячную плату можно будет не до 10-го, а до 15-го числа месяца. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.Закон от 24 июня 2025 года № 177-ФЗ устанавливает для всех граждан единый и более комфортный график внесения платежей за жилье и коммунальные ресурсы, пояснила эксперт.Ключевое нововведение — перенос предельного срока оплаты. Вместо действующей сейчас даты 10-го числа месяца, следующего за расчетным, плату необходимо будет вносить ежемесячно до 15-го числа включительно.По словам адвоката, это изменение призвано синхронизировать график коммунальных платежей с распространенным в стране циклом выплаты зарплаты, которая, по Трудовому кодексу, должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца."Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек", - объясняет Кудерко.Одновременно скорректирован срок получения платежных документов. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги — как в бумажном, так и в электронном виде — будут направляться собственникам и нанимателям не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим (в настоящее время — не позднее первого числа). Это обеспечит гражданам достаточный запас времени для изучения начислений и подготовки платежа.Установленные законом сроки становятся обязательными для всех, отмечает адвокат. Договор управления многоквартирным домом или решение общего собрания собственников жилья не смогут их изменить. Данная норма направлена на создание единых и понятных правил для всей страны и защиту прав потребителей.Закон также вносит уточнения в перечень информации, размещаемой в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). "В систему будет включена информация об исполнительных производствах по взысканию задолженности за жилье и коммунальные услуги, что повысит прозрачность в сфере ЖКХ", - считает эксперт.Принятые меры направлены на упорядочивание расчетов, снижение административной нагрузки на граждан и создание более гармоничного взаимодействия между потребителями и поставщиками услуг в жилищно-коммунальной сфере.
общество , жку, елена кудерко
Общество , ЖКУ, Елена Кудерко
02:02 31.01.2026
 
Адвокат разъяснила изменения в схеме оплаты ЖКУ с 1 марта

Адвокат Кудерко: платить за ЖКУ с 1 марта можно до середины месяца

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕдиный платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца.
Единый платежный документ ЖКХ в почтовом ящике жильца. - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. С 1 марта в России вступают в силу изменения в порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг - вносить ежемесячную плату можно будет не до 10-го, а до 15-го числа месяца. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.
Закон от 24 июня 2025 года № 177-ФЗ устанавливает для всех граждан единый и более комфортный график внесения платежей за жилье и коммунальные ресурсы, пояснила эксперт.
Жителям новой Москвы могут увеличить компенсации оплаты ЖКУ на 13% с 1 июля
Россиян предупредили о новых сроках оплаты ЖКУ с 1 марта
28 октября 2025, 02:02
Ключевое нововведение — перенос предельного срока оплаты. Вместо действующей сейчас даты 10-го числа месяца, следующего за расчетным, плату необходимо будет вносить ежемесячно до 15-го числа включительно.
По словам адвоката, это изменение призвано синхронизировать график коммунальных платежей с распространенным в стране циклом выплаты зарплаты, которая, по Трудовому кодексу, должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.
"Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек", - объясняет Кудерко.
Одновременно скорректирован срок получения платежных документов. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги — как в бумажном, так и в электронном виде — будут направляться собственникам и нанимателям не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим (в настоящее время — не позднее первого числа). Это обеспечит гражданам достаточный запас времени для изучения начислений и подготовки платежа.
Установленные законом сроки становятся обязательными для всех, отмечает адвокат. Договор управления многоквартирным домом или решение общего собрания собственников жилья не смогут их изменить. Данная норма направлена на создание единых и понятных правил для всей страны и защиту прав потребителей.
Закон также вносит уточнения в перечень информации, размещаемой в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). "В систему будет включена информация об исполнительных производствах по взысканию задолженности за жилье и коммунальные услуги, что повысит прозрачность в сфере ЖКХ", - считает эксперт.
Принятые меры направлены на упорядочивание расчетов, снижение административной нагрузки на граждан и создание более гармоничного взаимодействия между потребителями и поставщиками услуг в жилищно-коммунальной сфере.
 
Общество ЖКУ Елена Кудерко
 
 
