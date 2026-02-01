https://1prime.ru/20260201/abu-dabi-867088283.html

Второй раунд переговоров по Украине пройдет в Абу-Даби в воскресенье

2026-02-01T00:21+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867088283.jpg?1769894484

АБУ-ДАБИ, 1 фев - ПРАЙМ. Второй раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби в воскресенье. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры при необходимости могут продлиться и два дня. Он отметил, что будет сделано все для обеспечения возможности продолжения диалога. НОВАЯ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИЙ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал второй раунд контактов сразу после завершения первого. Позднее Песков подтвердил эти планы и уточнил, что переговоры начнутся в воскресенье. Президент России Владимир Путин регулярно направляет указания для российской переговорной группы, добавил пресс-секретарь российского лидера. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что второй раунд переговоров в Абу-Даби будет двусторонним, при этом присутствие американцев возможно. В то же время Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, участвовавшие в первом раунде, уже не будут представлять США во втором. Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил двусторонний формат предстоящей встречи в Абу-Даби договоренностями между США и Украиной. ТРЕХСТОРОННЯЯ ГРУППА Первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоялось 23 января, переговоры продолжились и на следующий день. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Эмиссаров трех стран в первый день переговоров принял президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян, пожелав им успехов и позитивных результатов. По информации МИД Эмиратов, переговоры России, США и Украины были сосредоточены на нерешенных элементах предложенного американцами соглашения. Президент ОАЭ 25 января также провел отдельную встречу со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По данным госагентства WAM, Дмитриев передал шейху приветствие от Путина и благодарность Эмиратам за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби. ОЦЕНКИ ПЕРВЫХ КОНТАКТОВ В Кремле по итогам переговоров заявили, что рассчитывать на высокую результативность первых трехсторонних контактов было бы ошибочно, так как на повестке стоят сложные вопросы. Само же начало прямых контактов между странами там оценили положительно. Костюков рассказал, что переговоры с украинской делегацией в Абу-Даби ведутся на русском языке. Говоря о процессе диалога, он отметил, что все главное решается в тишине. Глава российского МИД Сергей Лавров также сообщил, что российские переговорщики будут продолжать общаться в любом формате. Переговоры должны проходить в закрытом режиме, напомнил Лавров. По итогам состоявшихся контактов правительство ОАЭ назвало атмосферу обсуждений конструктивной и позитивной. В свою очередь в Белом доме назвали переговоры в Абу-Даби историческими, а президент США Дональд Трамп сообщил об очень хороших событиях в их ходе, выразив надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже "на подходе".

2026

ru-RU

