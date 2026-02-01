Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Хартума возобновил прием рейсов после почти трех лет перерыва - 01.02.2026
Аэропорт Хартума возобновил прием рейсов после почти трех лет перерыва
Аэропорт Хартума возобновил прием рейсов после почти трех лет перерыва - 01.02.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Хартума возобновил прием рейсов после почти трех лет перерыва
Международный аэропорт суданской столицы Хартума возобновил прием авиарейсов спустя почти три года после начала вооруженного конфликта в стране, сообщил... | 01.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Международный аэропорт суданской столицы Хартума возобновил прием авиарейсов спустя почти три года после начала вооруженного конфликта в стране, сообщил катарский телеканал Al Jazeera в воскресенье. “Международный аэропорт Хартума принял первый плановый рейс с начала военных действий в стране в апреле 2023 года”, - передает корреспондент телеканала. По данным арабских СМИ, на борту судна в Хартум прибыли 160 пассажиров. В субботу суданская авиакомпания Sudan Airways сообщила, что осуществит свой первый с начала конфликта рейс из Порт-Судана в Хартум. Согласно информации издания Sudan Tribune, единственный действующий борт авиакомпании с 20 января уже возобновил рейсы из международного аэропорта Порт-Судана в египетскую столицу Каир, а также в город Джидда в Саудовской Аравии. Повстанцы Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над аэропортом Хартума с началом столкновений с правительственной армией в апреле 2023 года. Находившаяся в зоне интенсивных боев территория аэропорта была сильно повреждена. Вооруженные силы Судана в марте 2025 года объявили о полном освобождении столицы страны от СБР и о продолжении наступления. Планировалось, что после восстановления аэропорт Хартума будет вновь открыт в октябре прошлого года, он даже принял первый гражданский рейс местной компании Badr Airlines. Однако в связи с участившимися атаками дронов СБР работа воздушной гавани так и не была восстановлена. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся в стране бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
16:53 01.02.2026
 
Аэропорт Хартума возобновил прием рейсов после почти трех лет перерыва

Al Jazeera: аэропорт Хартума возобновил прием авиарейсов спустя три года

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Международный аэропорт суданской столицы Хартума возобновил прием авиарейсов спустя почти три года после начала вооруженного конфликта в стране, сообщил катарский телеканал Al Jazeera в воскресенье.
“Международный аэропорт Хартума принял первый плановый рейс с начала военных действий в стране в апреле 2023 года”, - передает корреспондент телеканала.
По данным арабских СМИ, на борту судна в Хартум прибыли 160 пассажиров.
В субботу суданская авиакомпания Sudan Airways сообщила, что осуществит свой первый с начала конфликта рейс из Порт-Судана в Хартум. Согласно информации издания Sudan Tribune, единственный действующий борт авиакомпании с 20 января уже возобновил рейсы из международного аэропорта Порт-Судана в египетскую столицу Каир, а также в город Джидда в Саудовской Аравии.
Повстанцы Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над аэропортом Хартума с началом столкновений с правительственной армией в апреле 2023 года. Находившаяся в зоне интенсивных боев территория аэропорта была сильно повреждена.
Вооруженные силы Судана в марте 2025 года объявили о полном освобождении столицы страны от СБР и о продолжении наступления. Планировалось, что после восстановления аэропорт Хартума будет вновь открыт в октябре прошлого года, он даже принял первый гражданский рейс местной компании Badr Airlines. Однако в связи с участившимися атаками дронов СБР работа воздушной гавани так и не была восстановлена.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся в стране бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
 
Заголовок открываемого материала