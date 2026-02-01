https://1prime.ru/20260201/aeroport-867099414.html

Аэропорт Хартума возобновил прием рейсов после почти трех лет перерыва

Аэропорт Хартума возобновил прием рейсов после почти трех лет перерыва - 01.02.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Хартума возобновил прием рейсов после почти трех лет перерыва

Международный аэропорт суданской столицы Хартума возобновил прием авиарейсов спустя почти три года после начала вооруженного конфликта в стране, сообщил... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T16:53+0300

2026-02-01T16:53+0300

2026-02-01T16:53+0300

бизнес

судан

каир

саудовская аравия

мккк

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Международный аэропорт суданской столицы Хартума возобновил прием авиарейсов спустя почти три года после начала вооруженного конфликта в стране, сообщил катарский телеканал Al Jazeera в воскресенье. “Международный аэропорт Хартума принял первый плановый рейс с начала военных действий в стране в апреле 2023 года”, - передает корреспондент телеканала. По данным арабских СМИ, на борту судна в Хартум прибыли 160 пассажиров. В субботу суданская авиакомпания Sudan Airways сообщила, что осуществит свой первый с начала конфликта рейс из Порт-Судана в Хартум. Согласно информации издания Sudan Tribune, единственный действующий борт авиакомпании с 20 января уже возобновил рейсы из международного аэропорта Порт-Судана в египетскую столицу Каир, а также в город Джидда в Саудовской Аравии. Повстанцы Сил быстрого реагирования (СБР) установили контроль над аэропортом Хартума с началом столкновений с правительственной армией в апреле 2023 года. Находившаяся в зоне интенсивных боев территория аэропорта была сильно повреждена. Вооруженные силы Судана в марте 2025 года объявили о полном освобождении столицы страны от СБР и о продолжении наступления. Планировалось, что после восстановления аэропорт Хартума будет вновь открыт в октябре прошлого года, он даже принял первый гражданский рейс местной компании Badr Airlines. Однако в связи с участившимися атаками дронов СБР работа воздушной гавани так и не была восстановлена. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся в стране бои могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.

судан

каир

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, судан, каир, саудовская аравия, мккк