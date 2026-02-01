https://1prime.ru/20260201/belorussija-867089204.html

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

МИНСК, 1 фев – ПРАЙМ. Белоруссия с 1 февраля повысила тарифы на транспортировку нефти по своей территории почти на 10%, следует из постановления министерства антимонопольного регулирования и торговли республики. "Установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытого акционерного общества "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории Республики Беларусь", - говорится в постановлении от 19 января, положения которого в части изменения размера тарифов вступают в силу с 1 февраля. Документ утверждает новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления. Прежние тарифы действовали с 1 февраля 2025 года. Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам от границы России и Белоруссии к границе Белоруссии и Польши по направлению "Унеча (Высокое) – Адамова Застава" составляет 28,71 белорусского рубля (около 766,3 российского рубля по курсу Нацбанка Белоруссии) за тонну нетто. В 2025 году тариф был номинирован в российских рублях в размере 698,48 рубля. Таким образом, рост стоимости составил около 9,7%. Транзит по направлениям "Унеча (Высокое) – Броды" и "Унеча (Высокое) – граница Республики Беларусь и Украины" теперь составляет 262,99 российского рубля против тарифа в 239,52 рубля, установленного годом ранее. Таким образом, стоимость транзита увеличилась на 9,8%. В прошлом году увеличение тарифов на транзит по сравнению с введенными в феврале 2024 года составило около 11%. Министерство также повысило примерно на 9-11% тарифы на услуги по внутренней транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании "Гомельтранснефть Дружба". В прошлом году тарифы были увеличены примерно на 11%.

