Долина заявила, что снимает квартиру в аренду

2026-02-01T22:09+0300

недвижимость

бизнес

общество

рф

мосгорсуд

верховный суд

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что снимает квартиру в аренду, так как пока ей не хватает средств, чтобы купить собственное жилье. "Есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду", - сказала она журналистам. Долина не стала раскрывать подробностей, в каком районе она теперь живет, но отметила, что район хороший. Певица также добавила, что её кошки переехали вместе с ней. "Они (кошки - ред.) очень часто в последнее время переезжают, но они, конечно, со мной всегда. Для них это новое место, я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети", - сказала Долина. Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.

