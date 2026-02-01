https://1prime.ru/20260201/eksperty-867091609.html

Эксперты назвали самое подешевевшее в январе масло

Эксперты назвали самое подешевевшее в январе масло

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Самым подешевевшим в абсолютном выражении продовольственным товаром в январе стало сливочное масло, его цена за килограмм снизилась на 1,8 рубля, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. "В январе текущего года, согласно еженедельному мониторингу цен Росстат (вторая неделя января (мониторинг в период праздничных дней не проводился) в сравнении с последней неделей января), самым подешевевшем в абсолютном выражении продовольственным товаром стало масло сливочное, цена которого в расчёте на килограмм снизилась на 1,8 рубля, в результате чего по состоянию на конец января его цена составила 1173 рубля за килограмм", - рассказала она. Помимо этого, килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы подешевел на 1,73 рубля, охлажденные и мороженые куры - на 0,94 рубля, овощные консервы для детского питания - на 0,63 рубля и шлифованный рис - на 0,5 рубля.

