Эксперты назвали самое подешевевшее в январе масло - 01.02.2026
Эксперты назвали самое подешевевшее в январе масло
Эксперты назвали самое подешевевшее в январе масло - 01.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали самое подешевевшее в январе масло
Самым подешевевшим в абсолютном выражении продовольственным товаром в январе стало сливочное масло, его цена за килограмм снизилась на 1,8 рубля, подсчитала для | 01.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Самым подешевевшим в абсолютном выражении продовольственным товаром в январе стало сливочное масло, его цена за килограмм снизилась на 1,8 рубля, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. "В январе текущего года, согласно еженедельному мониторингу цен Росстат (вторая неделя января (мониторинг в период праздничных дней не проводился) в сравнении с последней неделей января), самым подешевевшем в абсолютном выражении продовольственным товаром стало масло сливочное, цена которого в расчёте на килограмм снизилась на 1,8 рубля, в результате чего по состоянию на конец января его цена составила 1173 рубля за килограмм", - рассказала она. Помимо этого, килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы подешевел на 1,73 рубля, охлажденные и мороженые куры - на 0,94 рубля, овощные консервы для детского питания - на 0,63 рубля и шлифованный рис - на 0,5 рубля.
акра, росстат
Экономика, АКРА, Росстат
05:28 01.02.2026
 
Эксперты назвали самое подешевевшее в январе масло

Эксперт Траутман: сливочное масло в январе подешевело на 1,8 рубля

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Самым подешевевшим в абсолютном выражении продовольственным товаром в январе стало сливочное масло, его цена за килограмм снизилась на 1,8 рубля, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"В январе текущего года, согласно еженедельному мониторингу цен Росстат (вторая неделя января (мониторинг в период праздничных дней не проводился) в сравнении с последней неделей января), самым подешевевшем в абсолютном выражении продовольственным товаром стало масло сливочное, цена которого в расчёте на килограмм снизилась на 1,8 рубля, в результате чего по состоянию на конец января его цена составила 1173 рубля за килограмм", - рассказала она.
Помимо этого, килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы подешевел на 1,73 рубля, охлажденные и мороженые куры - на 0,94 рубля, овощные консервы для детского питания - на 0,63 рубля и шлифованный рис - на 0,5 рубля.
 
Заголовок открываемого материала