https://1prime.ru/20260201/eksport-867101526.html
В январе вырос экспорт российского газа по "Турецкому потоку"
В январе вырос экспорт российского газа по "Турецкому потоку" - 01.02.2026, ПРАЙМ
В январе вырос экспорт российского газа по "Турецкому потоку"
Экспорт российского трубопроводного газа по европейской нитке "Турецкого потока" в январе вырос на 11% к тому же месяцу в 2025 году – до 1,73 миллиарда... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T19:23+0300
2026-02-01T19:23+0300
2026-02-01T19:23+0300
газ
россия
турция
черное море
сербия
газпром
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822735_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_b069ebe75b0015d257cf524c017fc4ed.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской нитке "Турецкого потока" в январе вырос на 11% к тому же месяцу в 2025 году – до 1,73 миллиарда кубометров, подсчитало РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 31 января составили около 1,73 миллиарда кубометров. Это на 11% больше, чем в январе 2025 года – около 1,56 миллиарда кубометров. Про этом в месячном выражении поставки остались почти неизменными: в декабре 2025 года показатель чуть превысил 1,73 миллиарда кубометров. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиард кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.
турция
черное море
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822735_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_f891a20c47975dc5cc08db102b317f07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, турция, черное море, сербия, газпром, газопровод "турецкий поток"
Газ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, СЕРБИЯ, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
В январе вырос экспорт российского газа по "Турецкому потоку"
Экспорт российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в январе вырос на 11%