В январе вырос экспорт российского газа по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской нитке "Турецкого потока" в январе вырос на 11% к тому же месяцу в 2025 году – до 1,73 миллиарда кубометров, подсчитало РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки газа через пункт "Странджа 2 – Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, с 1 по 31 января составили около 1,73 миллиарда кубометров. Это на 11% больше, чем в январе 2025 года – около 1,56 миллиарда кубометров. Про этом в месячном выражении поставки остались почти неизменными: в декабре 2025 года показатель чуть превысил 1,73 миллиарда кубометров. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиард кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Экспорт российского трубопроводного газа по европейской ветке "Турецкого потока" по итогам 2025 года стал рекордным, превысив 18 миллиардов кубометров.

