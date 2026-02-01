Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области восстанавливают электроснабжение - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260201/elektrosnabzhenie-867090088.html
В Запорожской области восстанавливают электроснабжение
В Запорожской области восстанавливают электроснабжение - 01.02.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области восстанавливают электроснабжение
Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T02:07+0300
2026-02-01T02:44+0300
энергетика
запорожская область
бердянск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867090088.jpg?1769903097
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, без электроснабжения частично остаются: Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, сёла Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, сёла Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа. Также полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа. "Продолжается восстановление локальных повреждений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
запорожская область
бердянск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, бердянск
Энергетика, Запорожская область, Бердянск
02:07 01.02.2026 (обновлено: 02:44 01.02.2026)
 
В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

Балицкий: в Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, без электроснабжения частично остаются: Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, сёла Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, сёла Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа. Также полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа.
"Продолжается восстановление локальных повреждений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
 
ЭнергетикаЗапорожская областьБердянск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала