В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

2026-02-01T02:07+0300
2026-02-01T02:07+0300
2026-02-01T02:44+0300
энергетика
запорожская область
бердянск
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, без электроснабжения частично остаются: Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, сёла Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, сёла Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа. Также полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа. "Продолжается восстановление локальных повреждений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
