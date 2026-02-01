https://1prime.ru/20260201/elektrosnabzhenie-867090088.html

В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

В Запорожской области восстанавливают электроснабжение - 01.02.2026, ПРАЙМ

В Запорожской области восстанавливают электроснабжение

Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T02:07+0300

2026-02-01T02:07+0300

2026-02-01T02:44+0300

энергетика

запорожская область

бердянск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867090088.jpg?1769903097

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, без электроснабжения частично остаются: Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, сёла Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, сёла Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа. Также полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа. "Продолжается восстановление локальных повреждений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

запорожская область

бердянск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская область, бердянск