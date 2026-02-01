https://1prime.ru/20260201/epshteyn-867098707.html

В Раде заявили, что Эпштейн интересовался Украиной до ареста

В Раде заявили, что Эпштейн интересовался Украиной до ареста - 01.02.2026, ПРАЙМ

В Раде заявили, что Эпштейн интересовался Украиной до ареста

Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн интересовался Украиной, до своего ареста в 2019 году собирался посетить страну и называл... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T15:39+0300

2026-02-01T15:39+0300

2026-02-01T16:24+0300

общество

россия

украина

сша

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн интересовался Украиной, до своего ареста в 2019 году собирался посетить страну и называл политику Владимира Зеленского комедийным шоу, сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский со ссылкой на якобы документы, обнародованные в США. "Эпштейн собирался лететь в Украину и называл политику Зеленского "комедийным шоу". Опубликованная переписка Джеффри Эпштейна показывает, что весной 2019 года он планировал поездку в Украину - всего за несколько недель до своего ареста в США. Параллельно Эпштейн активно интересовался украинской политикой после победы Зеленского и давал свои оценки происходящему", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По словам Дубинского, Эпштейн в переписках писал, что на Украине действует "изощрённая коррупция", и "будут зарабатываться огромные деньги", а также высказывал сомнения в управленческих способностях Зеленского. "В опубликованных архивах Эпштейна всплывает ещё один украинский след. Согласно документам, он бывал в Давосе по приглашению (украинского олигарха – ред.) Виктора Пинчука и участвовал в мероприятиях на полях Всемирного экономического форума", - отметил Дубинский. Он не исключил, что "украинские сюжеты" в деле Эпштейна еще дадут о себе знать. "Вполне возможно, мы узнаем не только о том, на каких вечеринках украинских олигархов бывал Эпштейн, но и о том, на каких вечеринках украинские олигархи бывали у Эпштейна", - добавил депутат. В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли. В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, сша, владимир зеленский