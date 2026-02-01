https://1prime.ru/20260201/epshteyn-867100107.html

"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском

"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском - 01.02.2026, ПРАЙМ

"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в своих письмах активно интересовался украинской политикой после победы Владимира Зеленского на... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T17:21+0300

2026-02-01T17:21+0300

2026-02-01T17:21+0300

общество

мировая экономика

украина

нью-йорк

владимир зеленский

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в своих письмах активно интересовался украинской политикой после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 года и давал свои оценки происходящему, следует из материалов, опубликованных Минюстом США."Я хочу, чтобы ты начала читать о политике в Украине: Зеленский, коррупция, парламент. Начни за этим следить", — писал он в сообщении неизвестному получателю, которая упоминала, что она родом из Артемовска.Она, в свою очередь, заявила, что за происходящим на Украине будет очень интересно наблюдать, сравнив политику с комедийным шоу. Эпштейн с ней согласился."Да, это смешно, но там изощренная коррупция, удастся заработать огромные деньги. Огромные", - отмечал он.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из его главных предвыборных лозунгов были обещание закончить войну в Донбассе и бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, "причастных к подобным схемам".В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://1prime.ru/20260201/zelenskiy-867095665.html

https://1prime.ru/20260131/territorii-867087587.html

украина

нью-йорк

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, нью-йорк, владимир зеленский, сша