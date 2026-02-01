Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском - 01.02.2026
"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском
"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском - 01.02.2026
"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском
Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в своих письмах активно интересовался украинской политикой после победы Владимира Зеленского на... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T17:21+0300
2026-02-01T17:21+0300
общество
мировая экономика
украина
нью-йорк
владимир зеленский
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в своих письмах активно интересовался украинской политикой после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 года и давал свои оценки происходящему, следует из материалов, опубликованных Минюстом США."Я хочу, чтобы ты начала читать о политике в Украине: Зеленский, коррупция, парламент. Начни за этим следить", — писал он в сообщении неизвестному получателю, которая упоминала, что она родом из Артемовска.Она, в свою очередь, заявила, что за происходящим на Украине будет очень интересно наблюдать, сравнив политику с комедийным шоу. Эпштейн с ней согласился."Да, это смешно, но там изощренная коррупция, удастся заработать огромные деньги. Огромные", - отмечал он.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из его главных предвыборных лозунгов были обещание закончить войну в Донбассе и бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, "причастных к подобным схемам".В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
украина
нью-йорк
сша
общество , мировая экономика, украина, нью-йорк, владимир зеленский, сша
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, США
17:21 01.02.2026
 
"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском

Эпштейн упоминал в переписке победу Зеленского на выборах и коррупцию на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в своих письмах активно интересовался украинской политикой после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 года и давал свои оценки происходящему, следует из материалов, опубликованных Минюстом США.
"Я хочу, чтобы ты начала читать о политике в Украине: Зеленский, коррупция, парламент. Начни за этим следить", — писал он в сообщении неизвестному получателю, которая упоминала, что она родом из Артемовска.
Она, в свою очередь, заявила, что за происходящим на Украине будет очень интересно наблюдать, сравнив политику с комедийным шоу. Эпштейн с ней согласился.

"Да, это смешно, но там изощренная коррупция, удастся заработать огромные деньги. Огромные", - отмечал он.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из его главных предвыборных лозунгов были обещание закончить войну в Донбассе и бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, "причастных к подобным схемам".
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАНью-ЙоркВладимир ЗеленскийСША
 
 
