В письмах Эпштейна нашли упоминания о "майдане" на Украине
Эпштейн в письме к де Ротшильд упоминал госпереворот на Украине в 2014 году
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн в письме к представителю династии бизнесменов Ариан де Ротшильд упоминал госпереворот на Украине, следует из материалов, опубликованных Минюстом США.
Так, опубликованное письмо датировано мартом 2014 года. В ходе переписки Ротшильд предложила Эпштейну обсудить Украину, на что тот прямо указал на потенциальную выгоду от политических событий в этой стране.
"Переворот на Украине предоставит множество возможностей, очень много", — написал он.
В ноябре 2013 года главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — заняли сторонники евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года произошел госпереворот, в результате которого от власти отстранили законного президента Виктора Януковича, ему пришлось покинуть Украину. Беспорядки, приведшие к этому, сопровождались убийствами активистов антимайдана, совершенными протестующими.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019-го суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он умер. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.