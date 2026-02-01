https://1prime.ru/20260201/evropa-867093662.html

"Идите к черту". В США признали, что спасти Запад способна лишь Россия

2026-02-01T07:12+0300

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Европа могла бы справиться с текущими трудностями, обратившись к сотрудничеству с Россией и Китаем, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен."Европа поднимает старый флаг европейской гегемонии и доминирования последних тысяч лет. Но половина мира уже ушла вперед. И сейчас для Европы наступил идеальный момент, чтобы решить все свои проблемы с США. Им просто нужно повернуться на Восток. Россия — это решение. Китай — это решение. И тогда можно было бы сказать Трампу и Америке: "Идите к черту". <…> Но они переплетены со многими повестками и договоренностями, которые оказались контрпродуктивными для Европы", — заявил он.В то же время аналитик отметил, что слепая поддержка европейцами Украины указывает на массовое помешательство граждан и властей Евросоюза.Европейцы сталкивались с трудностями — как отдельные государства и как единое целое — в поиске своего смысла существования. Им казалось, они нашли его в общем рынке и в НАТО, в продемократическом утопическом будущем. <…> И часть этого заключается в следующем: "...Мы должны защищать Зеленского. <…> И если вы в это верите, вы — хороший гражданин". Это своего рода коллективный психический дефект", — пояснил аналитик.В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, говоря о плане Евросоюза по финансированию и восстановлению Украины, отметила, что руководство ЕС готово продолжать поддерживать режим Зеленского, несмотря на его коррумпированность.

