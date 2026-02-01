Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине ограничат работу неверифицированных терминалов Starlink - 01.02.2026
На Украине ограничат работу неверифицированных терминалов Starlink
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. На территории Украины введут ограничения для терминалов спутниковой системы связи Starlink, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале."Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", — отметил он.Министр пояснил, что в стране заработает механизм, допускающий к работе только те устройства, которые прошли официальное подтверждение.Ранее Федоров утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование Starlink российскими дронами. С аналогичной просьбой обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники. Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО.
22:59 01.02.2026
 
На Украине ограничат работу неверифицированных терминалов Starlink

Федоров: все неверифицированные терминалы Starlink на Украине будут отключены

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Международный форум "Армия-2022". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. На территории Украины введут ограничения для терминалов спутниковой системы связи Starlink, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", — отметил он.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Глава МИД Польши потребовал у Маска отключить Starlink на Украине
28 января, 05:22
Министр пояснил, что в стране заработает механизм, допускающий к работе только те устройства, которые прошли официальное подтверждение.
Ранее Федоров утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование Starlink российскими дронами. С аналогичной просьбой обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".
Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники. Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
"Огромные деньги". В письмах Эпштейна появились упоминания о Зеленском
Вчера, 17:21
 
УКРАИНА ПОЛЬША Киев Радослав Сикорский Starlink SpaceX В мире
 
 
