На Украине ограничат работу неверифицированных терминалов Starlink

01.02.2026

На Украине ограничат работу неверифицированных терминалов Starlink

На территории Украины введут ограничения для терминалов спутниковой системы связи Starlink, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T22:59+0300

2026-02-01T22:59+0300

2026-02-01T22:59+0300

украина

польша

киев

радослав сикорский

starlink

spacex

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84021/67/840216767_0:220:3251:2048_1920x0_80_0_0_eb8988e0d22d22f6505fbbd94c2788fd.jpg

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. На территории Украины введут ограничения для терминалов спутниковой системы связи Starlink, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале."Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", — отметил он.Министр пояснил, что в стране заработает механизм, допускающий к работе только те устройства, которые прошли официальное подтверждение.Ранее Федоров утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование Starlink российскими дронами. С аналогичной просьбой обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники. Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО.

