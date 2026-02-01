https://1prime.ru/20260201/fedorov-867103946.html
На Украине ограничат работу неверифицированных терминалов Starlink
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. На территории Украины введут ограничения для терминалов спутниковой системы связи Starlink, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале."Уже в ближайшие дни мы опубликуем инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены", — отметил он.Министр пояснил, что в стране заработает механизм, допускающий к работе только те устройства, которые прошли официальное подтверждение.Ранее Федоров утверждал, что Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование Starlink российскими дронами. С аналогичной просьбой обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Украинские войска активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают им западные союзники. Российские войска регулярно выявляют и наносят удары по станциям Starlink в зоне СВО.
