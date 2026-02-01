https://1prime.ru/20260201/gazprom-867102017.html

Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%

Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%

2026-02-01T20:12+0300

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики к концу января опустился ниже 30%, обратил внимание "Газпром". "К концу января в единственном подземном хранилище Прибалтики уровень запасов газа упал ниже 30%. На 31 января заполненность Инчукалнского ПХГ – 29,6%", – сообщил "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. Отмечается, что из хранилища отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону. Впереди еще один месяц зимы, при этом уровень заполненности хранилища уже сейчас ниже отметки, на которой в 2025 году 21 апреля завершился сезон отбора, указал "Газпром". "Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где сохраняется холодная погода", – предупредили в компании.

