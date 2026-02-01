Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30% - 01.02.2026, ПРАЙМ
Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%
Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30% - 01.02.2026, ПРАЙМ
Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%
Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики к концу января опустился ниже 30%, обратил внимание "Газпром". | 01.02.2026, ПРАЙМ
газ
прибалтика
латвия
финляндия
газпром
gas infrastructure europe
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики к концу января опустился ниже 30%, обратил внимание "Газпром". "К концу января в единственном подземном хранилище Прибалтики уровень запасов газа упал ниже 30%. На 31 января заполненность Инчукалнского ПХГ – 29,6%", – сообщил "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. Отмечается, что из хранилища отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону. Впереди еще один месяц зимы, при этом уровень заполненности хранилища уже сейчас ниже отметки, на которой в 2025 году 21 апреля завершился сезон отбора, указал "Газпром". "Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где сохраняется холодная погода", – предупредили в компании.
прибалтика
латвия
финляндия
газ, прибалтика, латвия, финляндия, газпром, gas infrastructure europe
Газ, Прибалтика, ЛАТВИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Газпром, Gas Infrastructure Europe
20:12 01.02.2026
 
Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%

Газпром: уровень запасов газа в Инчукалнском ПХГ в Прибалтике упал ниже 30%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Логотип компании "Газпром". Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в единственном подземном хранилище (ПХГ) Прибалтики к концу января опустился ниже 30%, обратил внимание "Газпром".
"К концу января в единственном подземном хранилище Прибалтики уровень запасов газа упал ниже 30%. На 31 января заполненность Инчукалнского ПХГ – 29,6%", – сообщил "Газпром", ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.
Отмечается, что из хранилища отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону.
Впереди еще один месяц зимы, при этом уровень заполненности хранилища уже сейчас ниже отметки, на которой в 2025 году 21 апреля завершился сезон отбора, указал "Газпром".
"Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где сохраняется холодная погода", – предупредили в компании.
 
ГазПрибалтикаЛАТВИЯФИНЛЯНДИЯГазпромGas Infrastructure Europe
 
 
