"Радостно не пукнешь". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией - 01.02.2026
"Радостно не пукнешь". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией
"Радостно не пукнешь". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией
"Радостно не пукнешь". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивать вооружения, использовав высказывание, приписываемое... | 01.02.2026
2026-02-01T17:15+0300
2026-02-01T17:15+0300
мировая экономика
общество
германия
москва
марк рютте
фридрих мерц
сергей лавров
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864609340_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f05b03e6e0719c85b79f1dc18f904ed.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивать вооружения, использовав высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру. Кадры его выступления опубликовал Ruptly."Грустной задницей радостно не пукнешь", — заявил он в попытке призвать европейцев сохранять оптимизм и решимость несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию.Министр также добавил, что страна нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за якобы российской угрозы.Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, голословно заявил, что альянс стал "следующей целью" России.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
германия
москва
мировая экономика, общество , германия, москва, марк рютте, фридрих мерц, сергей лавров, нато, ес
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, Марк Рютте, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО, ЕС
17:15 01.02.2026
 
"Радостно не пукнешь". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией

Писториус призвал немцев не жаловаться на милитаризацию словами Мартина Лютера

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивать вооружения, использовав высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру. Кадры его выступления опубликовал Ruptly.
"Грустной задницей радостно не пукнешь", — заявил он в попытке призвать европейцев сохранять оптимизм и решимость несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию.
Министр также добавил, что страна нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за якобы российской угрозы.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, голословно заявил, что альянс стал "следующей целью" России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Мировая экономикаОбществоГЕРМАНИЯМОСКВАМарк РюттеФридрих МерцСергей ЛавровНАТОЕС
 
 
