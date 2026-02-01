https://1prime.ru/20260201/germaniya-867099960.html

"Радостно не пукнешь". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией

"Радостно не пукнешь". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией - 01.02.2026, ПРАЙМ

"Радостно не пукнешь". В Германии неожиданно высказались о войне с Россией

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивать вооружения, использовав высказывание, приписываемое... | 01.02.2026

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в необычной форме объяснил европейцам необходимость наращивать вооружения, использовав высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру. Кадры его выступления опубликовал Ruptly."Грустной задницей радостно не пукнешь", — заявил он в попытке призвать европейцев сохранять оптимизм и решимость несмотря на значительный рост расходов ФРГ на милитаризацию.Министр также добавил, что страна нуждается в закупке техники и оружия для подготовки к возможному вооруженному конфликту на континенте из-за якобы российской угрозы.Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, голословно заявил, что альянс стал "следующей целью" России.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.

