Госдолг Германии достиг исторического рекорда

Госдолг Германии достиг исторического рекорда

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Государственный долг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года, достигнув в третьем квартале 2025 года максимального уровня за всю историю, подсчитало РИА Новости по данным статбюро Destatis. Так, в третьем квартале 2025 года немецкий госдолг достиг 2,79 триллиона евро против 2,38 триллиона евро в первом квартале 2021 года. Таким образом, сумма заимствований подскочила за этот период на 17,3%. Одна из статей немецкого бюджета - это помощь Украине в рамках политики ЕС. Евросоюз, крупнейшим донором которого является Германия, за этот период выделил Украине 95 миллиардов долларов, а сама Германия - 1,7 миллиарда, подсчитало агентство по данным Минфина Украины. "Германия оказалась, как говорят, между "молотом и наковальней" в ситуации с Украиной, однако финансирование минимально и вряд ли они откажутся полностью от этой статьи расходов", - рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель компании "Rodin.Capital" Алексей Родин. Бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев добавил, что растущий госдолг опасен для Германии. "Рост процентных расходов съедает бюджетный маневр, меньше места для инвестиций и социальных расходов без новых заимствований", - отметил эксперт.

