Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию
01.02.2026
Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию
Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита неформально побеседовал в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита неформально побеседовал в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом, следует из кадров из кулуаров российско-эмиратских переговоров, которые показал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. На кадрах видно, как президент ОАЭ во время встреч делегаций остановился около Грефа и заговорил. После этого последовал "долгий" разговор, его тема неизвестна. Президент ОАЭ посетил Москву с официальным визитом 29 января.
