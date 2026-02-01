Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию - 01.02.2026
Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита неформально побеседовал в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом, следует из кадров из кулуаров российско-эмиратских переговоров, которые показал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. На кадрах видно, как президент ОАЭ во время встреч делегаций остановился около Грефа и заговорил. После этого последовал "долгий" разговор, его тема неизвестна. Президент ОАЭ посетил Москву с официальным визитом 29 января.
14:45 01.02.2026 (обновлено: 15:03 01.02.2026)
 
Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Герман Греф
Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита неформально побеседовал в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом, следует из кадров из кулуаров российско-эмиратских переговоров, которые показал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.
На кадрах видно, как президент ОАЭ во время встреч делегаций остановился около Грефа и заговорил. После этого последовал "долгий" разговор, его тема неизвестна.
Президент ОАЭ посетил Москву с официальным визитом 29 января.
 
