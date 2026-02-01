https://1prime.ru/20260201/gref-867098237.html

Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию

Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию - 01.02.2026, ПРАЙМ

Президент ОАЭ пообщался с Грефом во время официального визита в Россию

Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита неформально побеседовал в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом,... | 01.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-01T14:45+0300

2026-02-01T14:45+0300

2026-02-01T15:03+0300

мировая экономика

россия

оаэ

москва

герман греф

сбербанк

мухаммед аль нахайян

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700514_0:19:2875:1636_1920x0_80_0_0_c4abe638a65c24dbb06b0010208f95bd.jpg

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Президент ОАЭ шейх Мохаммед ибн Заид Аль Нахайян во время своего официального визита неформально побеседовал в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом, следует из кадров из кулуаров российско-эмиратских переговоров, которые показал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. На кадрах видно, как президент ОАЭ во время встреч делегаций остановился около Грефа и заговорил. После этого последовал "долгий" разговор, его тема неизвестна. Президент ОАЭ посетил Москву с официальным визитом 29 января.

оаэ

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, оаэ, москва, герман греф, сбербанк, мухаммед аль нахайян