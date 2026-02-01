https://1prime.ru/20260201/inoagent-867103787.html
СМИ: комик-иноагент, уехавший из страны, продолжает получать доход в России
СМИ: комик-иноагент, уехавший из страны, продолжает получать доход в России - 01.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: комик-иноагент, уехавший из страны, продолжает получать доход в России
Уехавший из России комик Семен Слепаков* продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах, пишет Life. | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T22:56+0300
2026-02-01T22:56+0300
2026-02-01T22:56+0300
израиль
украина
россия
в мире
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861922613_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_ae0a58739af1e2d38b1074957e095bb7.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Уехавший из России комик Семен Слепаков* продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах, пишет Life."Так, за три года Слепаков* внес на сберегательные вклады 25,7 миллионов рублей под проценты, на чем заработал почти два миллиона рублей", — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что даже после отъезда из России и оформления израильского гражданства артист не прекратил взаимодействие с российской банковской системой.Как отмечает Life, ранее Слепаков* заявлял о готовности отказаться от исполнения песен политической направленности ради возможности вновь выступать перед публикой в России.Авторы материала указывают, что к концу минувшего года гонорары комика снизились на полтора миллиона рублей из-за падения интереса к его концертам.После начала спецоперации на Украине Семен Слепаков* публично осудил ее. По данным СМИ, он переехал в Израиль.Позднее артист объявил о гастролях за пределами России. В январе 2023 года он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Через три месяца комика включили в перечень физлиц-иноагентов.*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.
https://1prime.ru/20260117/shats-866600235.html
https://1prime.ru/20260126/pugacheva-866912251.html
израиль
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861922613_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_a029b821ddf9fd6bdb12b63ee8497d26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, украина, россия, в мире, общество
ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, РОССИЯ, В мире, Общество
СМИ: комик-иноагент, уехавший из страны, продолжает получать доход в России
Life: покинувший Россию артист Слепаков* получил два миллиона с вкладов
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ.
Уехавший из России комик Семен Слепаков* продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах, пишет Life.
"Так, за три года Слепаков* внес на сберегательные вклады 25,7 миллионов рублей под проценты, на чем заработал почти два миллиона рублей", — говорится в публикации.
Комик Шац* сообщил о возвращении сомневающихся релокантов в Россию
Издание подчеркивает, что даже после отъезда из России и оформления израильского гражданства артист не прекратил взаимодействие с российской банковской системой.
Как отмечает Life, ранее Слепаков* заявлял о готовности отказаться от исполнения песен политической направленности ради возможности вновь выступать перед публикой в России.
Авторы материала указывают, что к концу минувшего года гонорары комика снизились на полтора миллиона рублей из-за падения интереса к его концертам.
После начала спецоперации на Украине
Семен Слепаков* публично осудил ее. По данным СМИ, он переехал в Израиль
.
Позднее артист объявил о гастролях за пределами России. В январе 2023 года он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Через три месяца комика включили в перечень физлиц-иноагентов.
"Есть месяц". СМИ рассказали о предупреждении Пугачевой
*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.