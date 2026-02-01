СМИ: комик-иноагент, уехавший из страны, продолжает получать доход в России

https://1prime.ru/20260201/inoagent-867103787.html

Уехавший из России комик Семен Слепаков* продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах, пишет Life. | 01.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Уехавший из России комик Семен Слепаков* продолжил пользоваться услугами отечественных банков и зарабатывать на сберегательных вкладах, пишет Life."Так, за три года Слепаков* внес на сберегательные вклады 25,7 миллионов рублей под проценты, на чем заработал почти два миллиона рублей", — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что даже после отъезда из России и оформления израильского гражданства артист не прекратил взаимодействие с российской банковской системой.Как отмечает Life, ранее Слепаков* заявлял о готовности отказаться от исполнения песен политической направленности ради возможности вновь выступать перед публикой в России.Авторы материала указывают, что к концу минувшего года гонорары комика снизились на полтора миллиона рублей из-за падения интереса к его концертам.После начала спецоперации на Украине Семен Слепаков* публично осудил ее. По данным СМИ, он переехал в Израиль.Позднее артист объявил о гастролях за пределами России. В январе 2023 года он позволил себе высмеять российских патриотов в песне "Колыбельная". Через три месяца комика включили в перечень физлиц-иноагентов.*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.

