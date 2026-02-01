Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт: истечение ДСНВ может вернуть страх перед ядерным конфликтом - 01.02.2026
Эксперт: истечение ДСНВ может вернуть страх перед ядерным конфликтом
2026-02-01T06:23+0300
2026-02-01T06:23+0300
экономика
общество
сша
нью-йорк
рф
владимир путин
дональд трамп
оон
ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без его продления или создания замещающих механизмов способно вернуть в общественное и экспертное пространство страх перед угрозой ядерного конфликта, поделился мнением с РИА Новости почётный профессор политологии Городского университета Нью-Йорка Томас Вайсс. "Ядерная проблематика по праву возвращается в число ключевых общественных страхов. Само по себе истечение действия договора должно вызывать серьёзную тревогу — как у широкой общественности, так и у специалистов в сфере политики и безопасности", — отметил Вайсс. Как утверждает эксперт, пока что не просматривается ни реальной альтернативы ДСНВ, ни эффективных временных или многосторонних механизмов контроля над стратегическими вооружениями. Вайсс подчеркнул, что международные институты, включая Организацию Объединённых Наций, исторически не играли значимой роли в регулировании ядерных арсеналов ведущих держав. "ООН никогда не была крупным игроком в вопросах ядерного контроля для самих ядерных держав — её роль ограничивалась государствами, находящимися вне ядерного клуба. И нет оснований полагать, что эта ситуация изменится", — сказал профессор. Эксперт также указал, что исчезновение договорных рамок будет способствовать снижению уровня прозрачности и предсказуемости в отношениях между крупнейшими ядерными державами, прежде всего между США и Россией. "И (президент США - ред.) Дональд Трамп, и (президент РФ - ред.) Владимир Путин уже действуют в условиях высокой степени непредсказуемости. Отсутствие какого-либо механизма контроля лишь усугубит эту неопределённость", — резюмировал политолог. Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Ранее Путин объявил, что Россия готова после этой даты продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
06:23 01.02.2026
 
Эксперт: истечение ДСНВ может вернуть страх перед ядерным конфликтом

ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. Истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без его продления или создания замещающих механизмов способно вернуть в общественное и экспертное пространство страх перед угрозой ядерного конфликта, поделился мнением с РИА Новости почётный профессор политологии Городского университета Нью-Йорка Томас Вайсс.
"Ядерная проблематика по праву возвращается в число ключевых общественных страхов. Само по себе истечение действия договора должно вызывать серьёзную тревогу — как у широкой общественности, так и у специалистов в сфере политики и безопасности", — отметил Вайсс.
Как утверждает эксперт, пока что не просматривается ни реальной альтернативы ДСНВ, ни эффективных временных или многосторонних механизмов контроля над стратегическими вооружениями. Вайсс подчеркнул, что международные институты, включая Организацию Объединённых Наций, исторически не играли значимой роли в регулировании ядерных арсеналов ведущих держав.
"ООН никогда не была крупным игроком в вопросах ядерного контроля для самих ядерных держав — её роль ограничивалась государствами, находящимися вне ядерного клуба. И нет оснований полагать, что эта ситуация изменится", — сказал профессор.
Эксперт также указал, что исчезновение договорных рамок будет способствовать снижению уровня прозрачности и предсказуемости в отношениях между крупнейшими ядерными державами, прежде всего между США и Россией.
"И (президент США - ред.) Дональд Трамп, и (президент РФ - ред.) Владимир Путин уже действуют в условиях высокой степени непредсказуемости. Отсутствие какого-либо механизма контроля лишь усугубит эту неопределённость", — резюмировал политолог.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Ранее Путин объявил, что Россия готова после этой даты продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
 
