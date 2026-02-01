https://1prime.ru/20260201/jurist-867091514.html
Юрист рассказал об освобождении от НДФЛ при продаже квартиры
2026-02-01T05:28+0300
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Собственник квартиры в России не будет уплачивать налог от ее продажи, если он владел этой квартирой менее года - по праву наследства, когда одному человеку перешли все доли квартиры, рассказал РИА Новости юрист Борис Павлов.
Он разобрал пример с квартирой, которая была приватизирована на троих, одна доля в собственности у нынешнего собственника находилась более 10 лет, вторая доля была им унаследована более 6 лет назад, а третья – менее года назад. Таким образом, наследник – теперь единоличный собственник квартиры - владел долями в течение разного периода времени и сейчас принял решение продать квартиру.
По словам Павлова, при условии, что недвижимость была в собственности в течение минимального предельного срока владения, при продаже квартиры собственник освобождается от налогообложения.
"В законодательстве предусмотрено условие, когда срок владения недвижимостью определяется не конечной датой регистрации, а с момента первой регистрации собственником доли в недвижимости, впоследствии получившим в квартире все доли", - отметил юрист.
В 2019 по этому вопросу дал разъяснение Минфин России, подтвердив обоснованность такой практики - если имущество находилось в собственности налогоплательщика более минимального срока владения с даты первоначальной госрегистрации, то доход от ее продажи не подлежит обложению НДФЛ, напомнил он.
Павлов уточнил, что в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом, поэтому решение собственника о продаже как доли такой квартиры, так и ее целиком, имеют равнозначные последствия.
"В нашем случае – это отсутствие обязанности в уплате налога, при совершении сделки купли-продажи. При этом правила статьи 250 ГК РФ, установленные к продаже долей в праве долевой совместной собственности, тут не подлежат применению, поскольку собственник является уже единоправным владельцем", - заключил юрист.
