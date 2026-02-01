https://1prime.ru/20260201/kallas-867104085.html

Высказывание Каллас о России вызвало недовольство на Западе

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос раскритиковал в соцсети X недавнее заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о переговорах с Россией.Накануне Каллас на брифинге Европейской службы внешних связей заявила, что Европа якобы "не может предложить России что-то сверх того, чего они уже достигли во взаимоотношениях с американцами", поэтому возобновление диалога между Брюсселем и Москвой не имеет оснований."Это утверждение некорректно и неоправданно по нескольким причинам", — заявил Эпископос.Аналитик считает, что европейским странам необходимо вернуться к прямому общению с Россией. По его мнению, переговоры требуются не только ради стабилизации ситуации на Украине, но и для более широкой безопасности региона.Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 января выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.

