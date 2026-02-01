https://1prime.ru/20260201/konflikt-867093044.html

На Западе забили тревогу из-за последствий конфликта Каллас и фон дер Ляйен

мировая экономика

европа

кая каллас

die welt

ес

politico

урсула фон дер ляйен

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3756c1bf3a9d2b429563facb9fd8cead.jpg

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Беспрецедентное столкновение между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем европейской дипломатии Каей Каллас указывает на надвигающийся распад Европейского союза, сообщает Strategic Culture."Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны", — отмечается в материале.Автор материала полагает, что такая беспрецедентная разобщенность в европейском руководстве является следствием полной некомпетентности его лидеров. Разлад между двумя политиками внутри ЕС привел их к международной изоляции, в результате чего у них испортились отношения с партнерами."Любовь между двумя братьями, Америкой и Европой, закончилась. Теперь европейцы живут на добровольном острове изоляции. <…> Европа создает бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене. Теперь практически каждый стал для нее противником", — констатирует издание.В октябре прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило о крупной ссоре между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен, после чего позиции эстонского политика существенно ослабли в борьбе за власть в Европе.Два месяца спустя газета Politico рассказала, что итак напряженные отношения между европейскими чиновницами усугубились на фоне нового коррупционного скандала в ЕС.

европа

запад

2026

