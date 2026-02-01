Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за последствий конфликта Каллас и фон дер Ляйен - 01.02.2026
На Западе забили тревогу из-за последствий конфликта Каллас и фон дер Ляйен
На Западе забили тревогу из-за последствий конфликта Каллас и фон дер Ляйен - 01.02.2026, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за последствий конфликта Каллас и фон дер Ляйен
Беспрецедентное столкновение между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем европейской дипломатии Каей Каллас указывает на... | 01.02.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
европа
кая каллас
die welt
ес
politico
урсула фон дер ляйен
запад
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Беспрецедентное столкновение между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем европейской дипломатии Каей Каллас указывает на надвигающийся распад Европейского союза, сообщает Strategic Culture."Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны", — отмечается в материале.Автор материала полагает, что такая беспрецедентная разобщенность в европейском руководстве является следствием полной некомпетентности его лидеров. Разлад между двумя политиками внутри ЕС привел их к международной изоляции, в результате чего у них испортились отношения с партнерами."Любовь между двумя братьями, Америкой и Европой, закончилась. Теперь европейцы живут на добровольном острове изоляции. &lt;…&gt; Европа создает бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене. Теперь практически каждый стал для нее противником", — констатирует издание.В октябре прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило о крупной ссоре между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен, после чего позиции эстонского политика существенно ослабли в борьбе за власть в Европе.Два месяца спустя газета Politico рассказала, что итак напряженные отношения между европейскими чиновницами усугубились на фоне нового коррупционного скандала в ЕС.
европа
запад
мировая экономика, европа, кая каллас, die welt, ес, politico, урсула фон дер ляйен, запад
Мировая экономика, ЕВРОПА, Кая Каллас, Die Welt, ЕС, Politico, Урсула фон дер Ляйен, ЗАПАД
На Западе забили тревогу из-за последствий конфликта Каллас и фон дер Ляйен

SC: противостояние Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас добивает ЕС

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Беспрецедентное столкновение между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем европейской дипломатии Каей Каллас указывает на надвигающийся распад Европейского союза, сообщает Strategic Culture.
"Внутри Европейского союза происходит нечто новое и примечательное: отношения между Урсулой фон дер Ляйен и откровенным критиком России Каей Каллас испортились. То есть, внутри самого ЕС появляются новые враги, что обычно означает конец существования блока, организации или страны", — отмечается в материале.
Автор материала полагает, что такая беспрецедентная разобщенность в европейском руководстве является следствием полной некомпетентности его лидеров. Разлад между двумя политиками внутри ЕС привел их к международной изоляции, в результате чего у них испортились отношения с партнерами.
"Любовь между двумя братьями, Америкой и Европой, закончилась. Теперь европейцы живут на добровольном острове изоляции. <…> Европа создает бесчисленное множество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой арене. Теперь практически каждый стал для нее противником", — констатирует издание.
В октябре прошлого года немецкое издание Die Welt сообщило о крупной ссоре между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен, после чего позиции эстонского политика существенно ослабли в борьбе за власть в Европе.
Два месяца спустя газета Politico рассказала, что итак напряженные отношения между европейскими чиновницами усугубились на фоне нового коррупционного скандала в ЕС.
Мировая экономикаЕВРОПАКая КалласDie WeltЕСPoliticoУрсула фон дер ЛяйенЗАПАД
 
 
