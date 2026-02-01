https://1prime.ru/20260201/kvartiry-867048258.html
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году - 01.02.2026, ПРАЙМ
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году
Собственники квартир обязаны соблюдать ряд правил содержания и использования имущества - как личного, так и общедомового. Нарушение карается штрафом, рассказала | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T03:03+0300
2026-02-01T03:03+0300
2026-02-01T03:03+0300
общество
недвижимость
бизнес
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862961578_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_0091f11982e164f45cf54b7b22d8e2ea.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Собственники квартир обязаны соблюдать ряд правил содержания и использования имущества - как личного, так и общедомового. Нарушение карается штрафом, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Существуют определённые правила пользования квартирой, общедомовым пространством (холлы, лестничные клетки, подъезды). За нарушение этих правил предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП).Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления для физических лиц штраф составляет от двух до трех тысяч рублейК таким нарушениям могут относиться:За нарушение требований пожарной безопасности штраф составляет от пяти до 15 тысяч рублей.К такого рода нарушениям могут относиться:“За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей”, - рассказала Ольга Леонова.Под перепланировкой подразумевается снос стены, перенос мокрой зоны, перенос кухни. Например, невозможно объединение кухни, в которой установлена газовая печь с другой смежной комнатой, необходима перегородка.Также владельцы квартир должны платить штрафы за нарушение режима тишины. Нельзя в определенное время проводить шумные ремонтные работы (сверлить, работать перфоратором), громко слушать музыку после 23.00.Помимо ответственности за несоблюдение определенных правил на владельце квартиры лежит обязанность по уплате налога на имущество физических лиц. За неуплату налогоплательщик должен будет заплатить штраф в размере 20 или 40% от суммы неуплаченного налога в зависимости от наличия или отсутствия умысла.Также владелец квартиры должен своевременно уплачивать коммунальные платежи, заключила финансист.
https://1prime.ru/20260110/perevody-866077208.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862961578_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1b11fbbbe484ae685f5adc16ccb2eff9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , недвижимость, бизнес, штраф
Общество , Недвижимость, Бизнес, штраф
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году
Доцент Леонова: за нарушение правил владельцев квартир в 2026 году ждут штрафы
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Собственники квартир обязаны соблюдать ряд правил содержания и использования имущества - как личного, так и общедомового. Нарушение карается штрафом, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Существуют определённые правила пользования квартирой, общедомовым пространством (холлы, лестничные клетки, подъезды). За нарушение этих правил предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП).
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления для физических лиц штраф составляет от двух до трех тысяч рублей
К таким нарушениям могут относиться:
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться
- Загрязнение, создание антисанитарных условий в общедомовых зонах;
- Оставление в общих помещениях мусора;
- Использование общих помещений для хранения личных вещей.
За нарушение требований пожарной безопасности штраф составляет от пяти до 15 тысяч рублей.
К такого рода нарушениям могут относиться:
- загромождение аварийных проходов и выходов;
- использование чердаков и технических помещений для организации мастерских или складов;
- хранение легковоспламеняющихся материалов.
“За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей”, - рассказала Ольга Леонова.
Под перепланировкой подразумевается снос стены, перенос мокрой зоны, перенос кухни. Например, невозможно объединение кухни, в которой установлена газовая печь с другой смежной комнатой, необходима перегородка.
Также владельцы квартир должны платить штрафы за нарушение режима тишины. Нельзя в определенное время проводить шумные ремонтные работы (сверлить, работать перфоратором), громко слушать музыку после 23.00.
Помимо ответственности за несоблюдение определенных правил на владельце квартиры лежит обязанность по уплате налога на имущество физических лиц. За неуплату налогоплательщик должен будет заплатить штраф в размере 20 или 40% от суммы неуплаченного налога в зависимости от наличия или отсутствия умысла.
Также владелец квартиры должен своевременно уплачивать коммунальные платежи, заключила финансист.