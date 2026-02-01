https://1prime.ru/20260201/kvartiry-867048258.html

Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Собственники квартир обязаны соблюдать ряд правил содержания и использования имущества - как личного, так и общедомового. Нарушение карается штрафом, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Существуют определённые правила пользования квартирой, общедомовым пространством (холлы, лестничные клетки, подъезды). За нарушение этих правил предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП).Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления для физических лиц штраф составляет от двух до трех тысяч рублейК таким нарушениям могут относиться:За нарушение требований пожарной безопасности штраф составляет от пяти до 15 тысяч рублей.К такого рода нарушениям могут относиться:“За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей”, - рассказала Ольга Леонова.Под перепланировкой подразумевается снос стены, перенос мокрой зоны, перенос кухни. Например, невозможно объединение кухни, в которой установлена газовая печь с другой смежной комнатой, необходима перегородка.Также владельцы квартир должны платить штрафы за нарушение режима тишины. Нельзя в определенное время проводить шумные ремонтные работы (сверлить, работать перфоратором), громко слушать музыку после 23.00.Помимо ответственности за несоблюдение определенных правил на владельце квартиры лежит обязанность по уплате налога на имущество физических лиц. За неуплату налогоплательщик должен будет заплатить штраф в размере 20 или 40% от суммы неуплаченного налога в зависимости от наличия или отсутствия умысла.Также владелец квартиры должен своевременно уплачивать коммунальные платежи, заключила финансист.

