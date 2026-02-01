Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году - 01.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260201/kvartiry-867048258.html
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году - 01.02.2026, ПРАЙМ
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году
Собственники квартир обязаны соблюдать ряд правил содержания и использования имущества - как личного, так и общедомового. Нарушение карается штрафом, рассказала | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T03:03+0300
2026-02-01T03:03+0300
общество
недвижимость
бизнес
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862961578_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_0091f11982e164f45cf54b7b22d8e2ea.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Собственники квартир обязаны соблюдать ряд правил содержания и использования имущества - как личного, так и общедомового. Нарушение карается штрафом, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.Существуют определённые правила пользования квартирой, общедомовым пространством (холлы, лестничные клетки, подъезды). За нарушение этих правил предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП).Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления для физических лиц штраф составляет от двух до трех тысяч рублейК таким нарушениям могут относиться:За нарушение требований пожарной безопасности штраф составляет от пяти до 15 тысяч рублей.К такого рода нарушениям могут относиться:“За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей”, - рассказала Ольга Леонова.Под перепланировкой подразумевается снос стены, перенос мокрой зоны, перенос кухни. Например, невозможно объединение кухни, в которой установлена газовая печь с другой смежной комнатой, необходима перегородка.Также владельцы квартир должны платить штрафы за нарушение режима тишины. Нельзя в определенное время проводить шумные ремонтные работы (сверлить, работать перфоратором), громко слушать музыку после 23.00.Помимо ответственности за несоблюдение определенных правил на владельце квартиры лежит обязанность по уплате налога на имущество физических лиц. За неуплату налогоплательщик должен будет заплатить штраф в размере 20 или 40% от суммы неуплаченного налога в зависимости от наличия или отсутствия умысла.Также владелец квартиры должен своевременно уплачивать коммунальные платежи, заключила финансист.
https://1prime.ru/20260110/perevody-866077208.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862961578_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1b11fbbbe484ae685f5adc16ccb2eff9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , недвижимость, бизнес, штраф
Общество , Недвижимость, Бизнес, штраф
03:03 01.02.2026
 
Владельцев квартир предупредили о штрафах в 2026 году

Доцент Леонова: за нарушение правил владельцев квартир в 2026 году ждут штрафы

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоследствия аварии на тепломагистрали в Санкт-Петербурге
Последствия аварии на тепломагистрали в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Собственники квартир обязаны соблюдать ряд правил содержания и использования имущества - как личного, так и общедомового. Нарушение карается штрафом, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Существуют определённые правила пользования квартирой, общедомовым пространством (холлы, лестничные клетки, подъезды). За нарушение этих правил предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП).
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления для физических лиц штраф составляет от двух до трех тысяч рублей
К таким нарушениям могут относиться:
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Можно получить штраф": от этих переводов на карту стоит отказаться
10 января, 02:02
  • Загрязнение, создание антисанитарных условий в общедомовых зонах;
  • Оставление в общих помещениях мусора;
  • Использование общих помещений для хранения личных вещей.
За нарушение требований пожарной безопасности штраф составляет от пяти до 15 тысяч рублей.
К такого рода нарушениям могут относиться:
  • загромождение аварийных проходов и выходов;
  • использование чердаков и технических помещений для организации мастерских или складов;
  • хранение легковоспламеняющихся материалов.
“За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей”, - рассказала Ольга Леонова.
Под перепланировкой подразумевается снос стены, перенос мокрой зоны, перенос кухни. Например, невозможно объединение кухни, в которой установлена газовая печь с другой смежной комнатой, необходима перегородка.
Также владельцы квартир должны платить штрафы за нарушение режима тишины. Нельзя в определенное время проводить шумные ремонтные работы (сверлить, работать перфоратором), громко слушать музыку после 23.00.
Помимо ответственности за несоблюдение определенных правил на владельце квартиры лежит обязанность по уплате налога на имущество физических лиц. За неуплату налогоплательщик должен будет заплатить штраф в размере 20 или 40% от суммы неуплаченного налога в зависимости от наличия или отсутствия умысла.
Также владелец квартиры должен своевременно уплачивать коммунальные платежи, заключила финансист.
 
ОбществоНедвижимостьБизнесштраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала