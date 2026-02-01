https://1prime.ru/20260201/lekarstva-867096486.html

Логист рассказал о сложностях при перевозке лекарств зимой

Логист рассказал о сложностях при перевозке лекарств зимой

МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Перевозка разных лекарств требует различных температурных режимов, которые должны соблюдаться на протяжении всей транспортировки, поэтому с приходом сильных морозов вопрос сохранности становится особенно актуальным, рассказал руководитель отдела качества 3PL-оператора NC Logistic Станислав Смирнов. "С приходом сильных морозов вопрос сохранности лекарственных средств становится особенно актуальным, ведь разные препараты требуют различных температурных режимов, которые должны строго соблюдаться как при хранении на складах, так и во время транспортировки. Например, для многих вакцин и инсулинов характерен температурный диапазон +2…+8 °C. Некоторые офтальмологические препараты, а также мази и суппозитории необходимо хранить при температуре +8…+15 °C", - сказал Смирнов. Он отметил, что для большинства препаратов подходит температурный режим в диапазоне от +15 до +25 градусов по Цельсию. Кроме того, все чаще встречается более универсальный диапазон от +2 до +30 градусов по Цельсию, который существенно упрощает применение лекарственных средств с потребительской точки зрения. "Зимой перевозка фармацевтической продукции осуществляется с помощью специализированных решений. При доставке небольших партий препараты помещаются в изотермическую упаковку и термоконтейнеры, способные поддерживать стабильную температуру в течение длительного времени. Для крупных поставок применяется транспорт с климатическими установками, которые могут не только охлаждать груз в жару, но и обогревать его при сильных морозах", - пояснил Смирнов. Он добавил, что в каждую партию продукции закладываются температурные датчики — логгеры. Они фиксируют показатели на всем маршруте. Эти данные анализируются при приемке груза, и любое отклонение от нормы может стать основанием для отказа от использования партии. Дополнительно все активнее применяются IT-решения на базе искусственного интеллекта, которые помогают планировать маршруты перевозок с учетом погодных условий. К примеру, зная температуру на каждом участке пути, логисты могут правильно подготовить термоконтейнер: подобрать охлаждающие или нагревающие элементы, разместить препараты так, чтобы максимально использовать внутренний объем, и обеспечить стабильный температурный режим на всем маршруте.

