Конфликт фон дер Ляйен и Каллас может привести к распаду ЕС, пишут СМИ

Конфликт фон дер Ляйен и Каллас может привести к распаду ЕС, пишут СМИ

2026-02-01T07:02+0300

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Кризис в отношениях между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас может привести к распаду Евросоюза, отметила независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде в статье для издания Strategic Culture Foundation. Журналистка рассуждает, что страны ЕС создают себе бесчисленное количество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой политической сцене. По ее словам, для европейцев "все - враги" - от президента США Дональда Трампа до президента России Владимира Путина. "Что-то новое и примечательное происходит во внутреннем круге ЕС: отношение между "фюрером"... фон дер Ляйен и ... критиком России... Каллас уже не так хороши. Таким образом, появляются новые враги внутри самого ЕС, что обычно означает распад блока, организации или страны", - отмечает автор статьи. Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен считают "бункерным", а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.

