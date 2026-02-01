https://1prime.ru/20260201/ljajeny-867093427.html
Конфликт фон дер Ляйен и Каллас может привести к распаду ЕС, пишут СМИ
2026-02-01T07:02+0300
2026-02-01T07:02+0300
2026-02-01T07:54+0300
мировая экономика
экономика
общество
нидерланды
сша
брюссель
кая каллас
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860156772_0:268:5107:3141_1920x0_80_0_0_4e3f54c643c602ff2cef1f89ca929190.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Кризис в отношениях между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас может привести к распаду Евросоюза, отметила независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде в статье для издания Strategic Culture Foundation. Журналистка рассуждает, что страны ЕС создают себе бесчисленное количество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой политической сцене. По ее словам, для европейцев "все - враги" - от президента США Дональда Трампа до президента России Владимира Путина. "Что-то новое и примечательное происходит во внутреннем круге ЕС: отношение между "фюрером"... фон дер Ляйен и ... критиком России... Каллас уже не так хороши. Таким образом, появляются новые враги внутри самого ЕС, что обычно означает распад блока, организации или страны", - отмечает автор статьи. Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен считают "бункерным", а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.
мировая экономика, общество , нидерланды, сша, брюссель, кая каллас, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, politico
