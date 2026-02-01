Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конфликт фон дер Ляйен и Каллас может привести к распаду ЕС, пишут СМИ - 01.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260201/ljajeny-867093427.html
Конфликт фон дер Ляйен и Каллас может привести к распаду ЕС, пишут СМИ
Конфликт фон дер Ляйен и Каллас может привести к распаду ЕС, пишут СМИ - 01.02.2026, ПРАЙМ
Конфликт фон дер Ляйен и Каллас может привести к распаду ЕС, пишут СМИ
Кризис в отношениях между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас может привести к распаду Евросоюза, отметила... | 01.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-01T07:02+0300
2026-02-01T07:54+0300
мировая экономика
экономика
общество
нидерланды
сша
брюссель
кая каллас
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Кризис в отношениях между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас может привести к распаду Евросоюза, отметила независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде в статье для издания Strategic Culture Foundation. Журналистка рассуждает, что страны ЕС создают себе бесчисленное количество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой политической сцене. По ее словам, для европейцев "все - враги" - от президента США Дональда Трампа до президента России Владимира Путина. "Что-то новое и примечательное происходит во внутреннем круге ЕС: отношение между "фюрером"... фон дер Ляйен и ... критиком России... Каллас уже не так хороши. Таким образом, появляются новые враги внутри самого ЕС, что обычно означает распад блока, организации или страны", - отмечает автор статьи. Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен считают "бункерным", а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.
нидерланды
сша
брюссель
мировая экономика, общество , нидерланды, сша, брюссель, кая каллас, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, politico
07:02 01.02.2026 (обновлено: 07:54 01.02.2026)
 
Конфликт фон дер Ляйен и Каллас может привести к распаду ЕС, пишут СМИ

Strategic Culture Foundation: конфликт фон дер Ляйен и Каллас может расколоть ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Кризис в отношениях между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас может привести к распаду Евросоюза, отметила независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде в статье для издания Strategic Culture Foundation.
Журналистка рассуждает, что страны ЕС создают себе бесчисленное количество врагов, чтобы замаскировать свою некомпетентность на мировой политической сцене. По ее словам, для европейцев "все - враги" - от президента США Дональда Трампа до президента России Владимира Путина.
"Что-то новое и примечательное происходит во внутреннем круге ЕС: отношение между "фюрером"... фон дер Ляйен и ... критиком России... Каллас уже не так хороши. Таким образом, появляются новые враги внутри самого ЕС, что обычно означает распад блока, организации или страны", - отмечает автор статьи.
Ранее издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен считают "бункерным", а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоНИДЕРЛАНДЫСШАБрюссельКая КалласУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСPolitico
 
 
